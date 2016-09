Hunderte Schüler demonstrieren auf Markt „Mehr Lehrer - weniger Ausfall“. Donnerstagmittag forderten circa 600 Zittauer Schüler eine Veränderung im Bildungssystem.

Bild von der Demo am 29. September. © SZ

Zittau. Ungefähr 600 Schüler haben am Mittag auf dem Zittauer Marktplatz demonstriert. Mit dabei waren nach Angaben der Organisatoren vor allem Jugendliche aus dem Christian-Weise-Gymnasium, aus der Weinau- und der Parkschule. Die wichtigste Forderung der Schüler lautete „Mehr Lehrer - weniger Ausfall“. Der Freistaat müsse den Lehrerberuf attraktiver machen und schnell nach Lösungen suchen, damit in den kommenden Jahren in den Schulen im Landkreis keine riesigen Lücken entstehen. Auf einer kleinen Bühne vor dem Rathaus stellten vor allem die Schüler ihre Forderungen. Redebeiträge kamen aber unter anderem auch vom CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Meyer, vom Elternratsvorsitzenden des Christian-Weise-Gymnasiums, Mathias Mengel, und von Annette Wagner vom Sächsischen Lehrerverband. (SZ/abl)

