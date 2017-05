Hunderte schauen sich in Umgebindehäusern um Der Tag des offenen Umgebindehauses war auch dieses Jahr zwischen Zittau, Löbau und dem Oberland ein Erfolg. Mancherorts war der Andrang groß.

Im Grünsteinhof in Ebersbach war der Andrang groß. © Thomas Eichler

Oberlausitz. Zahlreiche Gäste haben sich am Sonntag wieder auf den Weg gemacht, um Umgebindehäuser zu besichtigen. Der jährliche Tag des offenen Umgebindehauses erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.

Über 100 Hausbesitzer haben mitgemacht und Einblick in ihre Gebäude gewährt. Dabei gibt es auch immer wertvolle Tipps und Hinweise für Interessenten, die selbst ein Haus sanieren wollen.

Das hat zum Beispiel eine Familie aus Dresden in Angriff genommen. Sie restauriert ein großes Faktorenhaus in Ebersbach. Erstmalig machten sie beim Umgebindehaustag mit. Schon im September wollen die Bauherren in ihrem Objekt ein Ferienhaus eröffnen. Erste Buchungsanfragen gibt es schon – obwohl das Haus noch gar nicht fertig ist und bisher nicht als Ferienobjekt beworben wurde. (szo)

