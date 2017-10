Hunderte Mängelanzeigen pro Woche Offensichtlich sind die Görlitzer mit deutlich mehr Dingen unzufrieden, als gedacht.

Abgefetzte Plakate, wie hier an der Christoph-Lüders-Straße in Görlitz, sind ein Beispiel für eine Mängelanzeige. © Nikolai Schmidt

Das städtische Ordnungsamt bekommt Hunderte Mängelanzeigen pro Woche. Das bestätigte Bürgermeister Michael Wieler am vergangenen Donnerstag im Stadtrat. Deshalb sei es gar nicht möglich, auf jede einzelne einzugehen bzw. mit allen Bürgern Kontakt aufzunehmen, die etwas gemeldet haben. Auf der städtischen Homepage können die Görlitzer unter anderem anzeigen, wenn die Straßenbeleuchtung ausgefallen oder ein Mast beschädigt ist, wenn sie Verunreinigungen oder Müll sehen, Ampeln oder Verkehrsschilder kaputt oder verschmutzt sind oder sie Mängel in Grünanlagen und auf Spielplätzen entdecken. Das Ordnungsamt gehe diesen Hinweisen dann nach und versuche, die Mängel zu beseitigen, so das Versprechen.

Um den Bürgern eine Rückmeldung zu geben, soll ein besseres Computerprogramm gefunden werden, das etwa automatische Antworten verschickt. „Wir beraten zurzeit darüber, welche Software da geeignet wäre“, so Wieler. „Wir werden da optimieren.“ (SZ/dan)

zur Startseite