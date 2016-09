Hunderte Lichter gegen Gewalt 500 Bautzener reihten sich am Dienstagabend in eine Lichterkette ein. Sie wollten damit ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen.

Mit einer Lichterkette haben rund 500 Bautzener am Dienstagabend ein Zeichen für ein friedliches Miteinander gesetzt. Unter den Teilnehmern waren auch viele junge Leute, wie hier am Kornmarkt-Center. © xcitepress/ce

Es sollte ein starkes Zeichen aus der Spreestadt gesendet werden. Und es ist den Bautzenern gelungen: Hunderte Menschen, darunter viele Jugendliche und Familien mit kleinen Kindern, kamen am Dienstagabend gegen 19 Uhr in die Innenstadt. Mit Kerzen in der Hand bildeten sie eine langgezogene Lichterkette von der Reichenstraße quer über den Kornmarkt, am Lauengraben entlang bis über die Friedensbrücke.

Nach Angaben der Veranstalter der Lichterkette sowie der Polizei versammelten sich etwa 500 Personen. „Wir wollen ein anderes Bautzen zeigen, als es gerade in den Medien ist“, erklärte der 68-jährige Bautzener Michael Böhmer, der mit seiner Frau hergekommen war. „Wir wollen zeigen, dass Bautzen kein rechtes Nest ist und dass auch wir uns solidarisieren können“, sagte Steffi Hoffmann, die mit ihrem Mann und ihren vier Töchtern an der Friedensbrücke stand.

„Wir wünschen uns ein gewaltfreies, tolerantes Bautzen, in dem jeder willkommen ist“, erklärte der Bautzener Stefan Seidel. Mit seiner Frau hatte sich der Rentner vor dem Museum in die Menschenkette eingereiht. Erst einen Tag zuvor hatte die SPD zu einer Lichterkette aufgerufen und in kurzer Zeit die Bürger mobilisiert. Unter den Teilnehmern waren Vertreter der Kirchen, Parteien, Vereine und Verbände der Stadt. Auch Baubürgermeisterin Juliane Naumann nahm an der Aktion teil. (SZ/ma)

zur Startseite