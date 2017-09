Hunderte laufen für Hospizarbeit Für den Benefizlauf in Herrnhut haben 429 Menschen die Turnschuhe geschnürt – auch prominente Läufer.

Über 400 Menschen aller Altersklassen sind der Einladung des Vereins Christliche Hospizarbeit in der Oberlausitz gefolgt – und liefen Runde um Runde. © thomas eichler

Zum 11. Hospizlauf in Herrnhut am Mittwoch sind rund 3 000 Euro zusammengekommen. Das teilt eine Mitarbeiterin des Christlichen Hospizes Ostsachsen mit. Organisiert wurde der Lauf wieder von dessen Förderverein. Das Geld wird genutzt zur Unterstützung der Hospizarbeit in der Oberlausitz, zum Beispiel auch für die Einrichtung eines stationären Hospizes in Bischofswerda.

Der Herrnhuter Benefizlauf ging über einen rund zwei Kilometer langen Rundweg – der streckenweise recht bergig war. Auf Geschwindigkeit kam allerdings auch nicht an. Die Teilnehmer konnten die Strecke zurücklegen, wie sie wollten. Hauptsache, zu Fuß. Am wichtigsten sei, dass jeder auf seine Weise einen Beitrag leisten kann, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit. Für jede Runde spendete der Läufer einen Euro.

Auch Jens Hentschel-Thöricht, Zittaus zweiter stellvertretender Oberbürgermeister, hatte die Laufschuhe geschnürt und sich in die Spur begeben. Er freut sich, dass so viele Läufer teilgenommen haben. Gerade für die Eröffnung eines zweiten stationären Hospizes in Bischofswerda werde jeder Cent benötigt, teilt er mit. „Wir alle wissen, dass das Hospiz schwerstkranken und sterbenden Menschen einen würdigen Lebensraum bietet“, so Hentschel-Thöricht. Wichtig sei, solche Hilfsangebote langfristig zu sichern. Dafür sei noch vieles erforderlich. Insgesamt bleibe die Verbesserung der medizinischen sowie pflegerischen Bedingungen in der letzten Lebensphase eine ständige Aufgabe. Den Menschen, die haupt- oder ehrenamtlich schwerstkranke und sterbende Menschen begleiten, betreuen und pflegen, gelte seine Anerkennung und sein Dank. (SZ/sdn)

