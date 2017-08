Hunderte Läufer bevölkern den Elberadweg Beim Elbe-Schrammstein-Lauf werden keine Konflikte mit Radlern befürchtet, es gibt ein ganz anderes Problem.

Mehr als 300 Läufer werden am Sonnabend zum Elbe-Schrammstein-Lauf erwartet. © Symbolbild: Andreas Weihs

Zum zweiten Mal startet am Sonnabend der Elbe-Schrammstein-Lauf in Bad Schandau. Start- und Zielort ist der Sportplatz an der Elbe in Krippen. Von dort führen die flachen Strecken auf dem Elberadweg entlang, mit Blick auf die Schrammsteine über Schmilka und Schöna nach Tschechien. In Dolni Zleb, kurz vor Decin, befindet sich die Wende des Halbmarathons. Es sind weitere Strecken über zwei, fünf und zehn Kilometer für Läufer und Walker sowie ein 500-Meter-Kinderlauf im Angebot. Am Mittwoch ist Online-Meldeschluss. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag noch bis 10 Uhr möglich. Dann ist das Startgeld aber etwas teurer.

Bei der Erstauflage im vergangenen Jahr liefen 451 Freizeitsportler mit. Jetzt gibt es rund 300 Voranmeldungen aus allen Teilen Deutschlands und der Schweiz. Damit dürfte es am Sonnabendvormittag etwas Gedränge auf dem Elberadweg geben. Der erste Start ist um 9 Uhr, die 5-km-Läufer gehen 10 Uhr auf die Strecke.

Die Organisatoren des Laufs sorgen sich aber weniger darum, dass es zu Konflikten mit Radfahrern kommen kann. Stattdessen haben sie eine Bitte an alle Betreiber von Unterkünften der Sportler. „Ich hoffe, dass sie etwas flexibler mit den Frühstückszeiten sind. So mancher Sportler wurde 2016 hungrig an den Start geschickt“, erklärt Gesamtleiter Hans-Joachim Weidner.

Anmeldung hier

zur Startseite