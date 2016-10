Hunderte Kinder entdecken Klassik

Die DoReMi-Kinderkonzerte sind erfolgreich zu Ende gegangen. Zahlreiche Kinder sind dafür in den vergangenen Tagen in die Villa Teresa gekommen, wie Brigitte Köhler von der Villa Teresa Gesellschaft Coswig mitteilt. In einem 30-minütigen Konzert wurde in kindgerechter Form durch den Teddy Freddy erklärt, wie man sich in einem Konzert verhält und aufmerksam zuhört. „Die Kinder lauschten sehr interessiert und hatten viele Fragen“, so Köhler.

Die Konzertreihe für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren wurde ins Leben gerufen, um Kindern zusammen mit ihren Eltern, Großeltern, Erziehern und Lehrern den Zugang zu klassischer Musik zu ermöglichen und sie mit den Gepflogenheiten rund um einen Konzertbesuch vertraut zu machen. So haben schon Hunderte Kinder die Luft der klassischen Musik „ geschnuppert“.

Die nächste Konzertreihe findet im Februar 2017 wieder in Zusammenarbeit mit der Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH statt. Konzertkarten sind ab Mitte Januar 2017 im Vorverkaufsbüro der Börse Coswig und an der Tageskasse in der Villa Teresa erhältlich, so die Veranstalter in der Vorschau. (SZ)

