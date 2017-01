Hunderte Kilo Monolith gestohlen Diebe sind in eine Firma in Eibau eingedrungen, die Katalysatoren verwertet. Der hinterlassene Schaden ist hoch.

Symbolbild. © Silas Stein/dpa

Unbekannte sind am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, auf ein Firmengelände an der Hauptstraße in Eibau eingedrungen. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Die Diebe stiegen in den Keller eines Gebäudes ein und entwendeten daraus 400 bis 500 Kilo Monolith, das in Katalysatoren vorhanden ist. Die Firma verwertet diese. Der Eigentümer beziffert den Schaden auf rund 30000 Euro. (szo/tc)

