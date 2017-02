Hunderte Haushalte ohne Strom Das Sturntief Thomas hatte die Ausfälle verursacht, die über eine Stunde andauerten.

In Teilen der Gemeinde Käbschütztal mussten die Einwohner am Freitagmorgen auf ihren Kaffee verzichten und auf Taschenlampen zurückgreifen. Ursache war ein vom Sturm umgerissener Baum, der in Schletta in die Enso-Mittelspannungsleitung gefallen war und dabei die Leiterseile zerrissen hatte. Das passierte um 5.09 Uhr. Betroffen waren nach Angaben des Versorgers Enso rund 650 Haushalte in Schletta, Löthain, Nieder- und Oberjahna, Mehren und Kaschka.

Durch Umschaltungen im Enso-Stromnetz konnten die ersten Kunden – hauptsächlich in Löthain – um 6.35 Uhr wieder versorgt werden. In Schletta wurde eine Netzersatzanlage aufgestellt, die um 8.15 Uhr in Betrieb ging, so dass die Schlettaer Haushalte wieder versorgt werden konnten. Rund 80 Kunden in Nieder- und Oberjahna, Mehren und Kaschka gingen nach Reparatur der Stromleitung um 10.42 Uhr zurück ans Netz.

Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Meißen bereitete Sturm Thomas auf mehreren Strecken Probleme. So kam es auf den Linien 417,437 und 439 – ebenfalls aufgrund umgestürzter Bäume – zu einigen Verspätungen der Busse. (SZ/pa)

