Hunderte Fans beim Shawue-Konzert Die Band ließ den Kultgasthof in Medingen beben. Die instrumentale Vielfalt begeisterte das Publikum.

Die Band Shawue ließ in Medingen den Gasthof beben. Das hat inzwischen schon Tradition. © Bernd Goldammer

Für Hunderte Fans ist klar, was am 1. Weihnachtsfeiertag geschieht: Medingen steht im Kalender und das Gastspiel der Band Shawue. Im Kultgasthof zelebrieren die Fans den 1. Weihnachtsfeiertag mit ihrer Band: Sie erleben Shawue-Livemusik und treffen gleichzeitig viele Freunde.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1987 hat sich Shawue einen großen Fankreis aufgebaut. Die Medinger Konzerttradition wurde 2014 auf die Probe gestellt. Da wurde es am Weihnachtsfeiertag in ganz Medingen plötzlich finster. Der Strom war ausgefallen. Jeder hätte damals eine Absage wegen höherer Gewalt verstanden. Genau das Gegenteil passierte. Ein Wirt aus der Region stellte ein Notstromaggregat zur Verfügung. Eine reichliche Stunde später ging es hier weiter. Während das Aggregat herangeschafft, aufgebaut und angeschlossen wurde, traten die Musiker ohne Anlage auf. Ein Konzert im Dunklen, dieses Erlebnis bleibt in Erinnerung. So konnte man es Sonntagabend aus vielen Mündern hören. Auch die Folk-Sängerin Lena Beyer griff damals zur Gitarre. Sie war 15 und fand mit ihrer überzeugenden Spielweise großen Anklang.

Folk-Sängerin Lena Beyer dabei

Daraus entstand prompt eine neue Tradition. Sonntag hatte sie bereits ihren dritten Auftritt im Vorprogramm von Shawue. Wieder war der Beifall groß. Dann kam Shawue auf die Bühne. Diese Band ist für deutschsprachigen Rock 'n' Roll bekannt, der stets besonders leidenschaftlich und facettenreich daherkommt. Schnell wird diese Musik zur Kraft, die den voll besetzten Saal zum Beben bringt! Auch dem Wachauer Steffen Jakob war die Begeisterung anzusehen: „Ich bin jedes Jahr dabei“, macht er klar.

Die meisten Songs schrieb Lutz Neumann. Er ist der musikalische Kopf der Band. Doch auch die instrumentale Vielfalt gehört zur Einzigartigkeit von Shawue. Das wurde in Medingen wieder ganz deutlich.

