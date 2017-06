Hunderte Entchen vor dem Start Großröhrsdorf feiert ab Freitag die Einigkeit mit einem traditionellen Fest. Dessen Zukunft ist in der Diskussion.

Sie stehen hinter dem Großröhrsdorfer Einigkeitsfest: die Mitglieder des Vereins Einigkeit (rechts Präsidentin Ute Wirth). Zu den Festhöhepunkten gehört das Entenrennen am kommenden Sonntag auf der Großen Röder. Die Badeentchen dafür haben die Mitglieder längst flott gemacht. © privat

Ein Fass Freibier erwartet durstige Kehlen am Freitagabend zur Eröffnung des Einigkeitsfestes vom 9. bis 11. Juni in Großröhrsdorf rund um die Kulturfabrik. Präsidentin Ute Wirth sitzt über dem Einsatzplan der Mitglieder des Vereins Einigkeit als Veranstalter des Festes. Alles ist generalstabsmäßig durchorganisiert: wer, wann die Bierannahme und den Aufbau des Festzeltes begleitet und Donnerstagabend das Zelt schmückt, Getränke mixt oder Kaffee ausschenkt und wer als verantwortlicher Festwirt für alle Fragen ein offenes Ohr hat und einspringt, wenn Not am Mann ist. Für die 14 Mitglieder des Vereins und ihre Angehörigen ist das jährliche Einigkeitsfest im Juni Großkampfzeit. „Ja, das ist schon stressig, aber ich empfinde es als positiven Stress“, sagt die Präsidentin. Weil es Spaß mache, etwas für die Stadt zu tun.

Eher gemütlich startet das Festwochenende am Freitagabend 19 Uhr mit dem Bieranstich. Danach blickt Vereinsmitglied Henry Honomichl in die Festgeschichte. Er hat in den Archiven gestöbert und auch Erstaunliches über große Umzüge zutage gefördert. Die gibt es nicht mehr. Dafür versammeln sich die Großröhrsdorfer und ihre Gäste zu Hunderten am Sonntagvormittag an der Großen Röder, um beim Entenrennen ihre Favoriten anzufeuern, vor allem für die Kinder ein Spaß. Bis zu 600 Entchen sind unterwegs und drängen sich auf dem Fluss. Es ist in diesem Jahr das 15. Rennen.

Schwatz im Festzelt

Ein Viertel Jahrhundert Einigkeitsverein feiern mit dem Fest in diesem Jahr die Mitglieder seit der Neugründung 1992. Die Tradition etwas für die Familien und Kinder zu tun, ist allerdings noch viel älter. Sie entstand schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts. 30 Punkte zählt das Jubiläumsprogramm. Auf Disco am Eröffnungsabend verzichtet der Verein in diesem Jahr und lädt zum Schwatzen bei Bier und Bratwurst ins Festzelt ein.

Dass sich die Rödertaler mehr Tanzabende wünschen, hat sich der Verein aber auch zu Herzen genommen und für den Festsonnabend die Band „De Hügelfüx“ und die Condor-Discothek eingeladen, damit der Tanzboden bebt. Im Verein könnte man sich auch gut vorstellen, noch öfter zum Tanz einzuladen.

Das Telefon klingelt bei Ute Wirth. In diesen Tagen drehen sich die Anrufe vor allem um das Fest. Es geht um die Stände auf dem Festgelände im Innenhof der Kulturfabrik, wie sie in diesem Jahr gestellt werden. Die Technischen Dienste der Stadt stehen dem Verein beim Aufbau zur Seite.

Finanzierung ist ein Kraftakt

Finanziell muss der Verein das Fest aus eigener Kraft stemmen, etwa 10 000 Euro. Das sei ein Kraftakt. Und das Fest soll ja ohne Eintritt auskommen. Anzeigen im Programmheft helfen dabei und ein gewisser Erlös aus dem Getränkeverkauf. Da ist nicht viel Spielraum. Deshalb ist der Verein froh, dass viele Vereine das Fest-Programm unterstützen: „Es hat deutlich mehr Angebote gegeben, sich mit ins Programm einzubringen.“ Schulklassen verkaufen Kuchen, Tierfreunde zeigen ihre Kaninchen oder das Geflügel. Die freiwillige Feuerwehr wirft die Gulaschkanone an, die Crazy Cats aus Ohorn tanzen und der Bretniger Revueclub führt sein aktuelles Programm auf. Es wird gewandert und am Glücksrad gedreht. So entsteht gemeinsam ein buntes Festprogramm. Das biete diesmal auch besonders viel für junge Leute. Das Tischtennisturnier hat dabei schon Tradition.

Der Gewerbeverein hat aber noch einen ganz neuen Trend entdeckt und startet am Sonnabend 14.30 Uhr an der Kulturfabrik den „Water Bottle Flip Wettbewerb“. Dabei muss eine Wasserflasche so rotieren, dass sie eine 360°-Drehung nach hinten vollführt und auf dem Flaschenboden landet. Noch ist Zeit zum Üben.

Über die Angebote, dass Fest mitzugestalten ist der Verein froh und möchte die Tradition auch fortführen. „Dafür brauchen wir aber mehr Mitstreiter“, sagt die Präsidentin. So ist abzusehen, dass einige Mitglieder aus Altergründen kürzer treten oder aus Großröhrsdorf wegziehen.

2018 Rückkehr auf den Festplatz?

Ute Wirth macht potenziellen Mitgliedern Mut: „Der Beitrag ist ein Euro im Monat und mit keiner großen Verpflichtung verbunden. Jeder bringt sich ein, wie es ihm möglich ist“, sagt Ute Wirth. „Wir freuen uns aber auch über jede andere Hilfe.“ Ansonsten werde der Verein vor Problemen stehen und auch die Zukunft des Festes infrage gestellt werden müssen. Im schlimmsten Fall werde es das Einigkeitsfest zwischen den großen Stadtfesten nicht mehr geben können. Auch werde derzeit über die inhaltliche Ausrichtung des Vereins und die Gestaltung künftiger Feste diskutiert. Da gibt es im Einigkeitsverein durchaus unterschiedliche Meinungen, schätzt die Chefin ein.

Für das kommende Jahr hat der Verein eine Rückkehr auf den Festplatz geplant und auch schon die Festhalle angemietet. Denn ein großer Wunsch der Großröhrsdorfer sei es ja auch gewesen, wiedermal nach mehrjähriger Pause, einen Rummel in der Stadt zu haben. Dafür ist beim derzeitigen Format der Veranstaltung um die Kulturfabrik kaum Platz.

Ein bisschen Rummel soll es dieses Jahr dennoch geben. So wird voraussichtlich ein Bungee-Trampolin aufgebaut, eine Schießbude und eine Kindereisenbahn. Ob die Schausteller Großröhrsdorf 2018 wieder größer in ihren Kalender einplanen, wird wohl auch davon abhängen, wie das Einigkeitsfest am Wochenende besucht wird, schätzt Ute Wirth ein. Aber erst mal wird das kommende Fest gefeiert: Mit Freibier, viel Musik und Tanz.

Weitere Details zum Programm: www.verein-einigkeit.de

zur Startseite