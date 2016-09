Hunderte Bombardier-Mitarbeiter protestieren vorm Werk In Görlitz steht am Mittwoch die Angst vor Stellenabbau im Vordergrund. Die Gewerkschaft kündigt einen harten Kampf an.

Protest vor dem Bombardier-Werk in Görlitz am 28.09.2016. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Zu einer weiteren Kundgebung vor dem Werkstor haben sich am Morgen in Görlitz Hunderte Bombardier-Mitarbeiter eingefunden. Erneut war das Anliegen, gegen die Konzernpläne zum Stellenabbau zu protestieren. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig machte klar, dass die Landesregierung sich weiter am Kampf um den Erhalt der Standorte Bautzen und Görlitz, die inzwischen das Werk Sachsen bilden, beteiligen werde. Er richtete einen deutlichen Appell an das Bombardier-Management. „Wir sind gern bereit, mit Fördermitteln zu unterstützen, wenn Bombardier Zusagen über das Jahr 2018 hinaus macht und zusichern kann, nicht das gesamte Engineering abzuziehen.“ Die Hand sei ausgestreckt, nun müsse Bombardier zugreifen.

Die Unsicherheit in der Belegschaft indes ist groß und wächst weiter mit jedem neuen Gerücht, jeder neuen Ankündigung. So steht immer noch nicht fest, ob auch die Teile- und Komponentenfertigung ausgelagert wird. Dazu gibt es seit Wochen keine konkreten Äußerungen seitens der Konzernführung. Der Görlitzer Betriebsratsvorsitzende Volker Schaarschmidt sagte: „Die Teile- und Komponentenfertigung gehört zum Waggonbau wie die Lok zum Wagen.“ Jan Otto von der IG Metall fand noch deutlichere Worte: „Wenn die Bestätigung kommt, dass dieser Bereich tatsächlich geschlossen werden soll, dann reden wir über Streik und über knallharte Auseinandersetzungen zu einem Sozialtarifvertrag. Dann machen wir das verdammt teuer. Sparen ist nicht Stellenstreichen.“

Bombardier hatte vor einem Dreivierteljahr angekündigt, in Deutschland 1430 von 10500 Stellen zu streichen, die meisten in den neuen Bundesländern. In Görlitz sollen 700 Stellen wegfallen, davon 500 Leiharbeiterstellen. (dan)

