Hunderte Besucher erwartet Bei den 13. Fußballtagen ist der ganze Ort auf den Beinen. Am Männertag ist es besonders voll.

Wird Dortmund am Sonnabend auch jubeln können? Die Wachauer können das Pokalendspiel gemeinsam schauen. © dpa

Bratwürste heranschaffen, Spielfeldlinien nachziehen und Hüpfburg besorgen: Die Ehrenamtlichen des TSV Wachau haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Morgen ist es dann wieder so weit. Dann beginnen auf dem Sportplatz des Ortes die 13. Wachauer Fußballtage. Hunderte Besucher werden bis Sonntag auf die Anlage strömen. „Wir beginnen am Donnerstag mit den Ortsmeisterschaften. Beim legendären Kleinfeldturnier stehen sich Mannschaften aus den Ortsteilen gegenüber und spielen um den Pokal des Bürgermeisters“, sagt Robert Zukowski, Vorsitzender des TSV Wachau. Leider hat es in diesem Jahr Leppersdorf nicht geschafft, ein Team auf die Beine zu stellen, deshalb werden nur die Teams aus Seifersdorf, Lomnitz, Feldschlößchen und Wachau gegeneinander spielen. Anpfiff ist um 10 Uhr. Stimmung ist am Spielfeldrand garantiert. Denn viele Männertagsausflügler steuern den Wachauer Fußballplatz gerne an.

Wachau und Arnsdorf gegeneinander

Freitagabend findet auf dem Platz dann das beliebte Sponsorenturnier des TSV statt. „Auf dem Platz stehen Mannschaften von der Firma Frequenz Radeberg, Metallbau Grahl oder dem Installationsbetrieb Hörrmann“, sagt der Vereinschef. Im vergangenen Jahr holten die Spieler von „Dachdecker Schneider“ den Pokal. Sie wollen ihren Erfolg natürlich wiederholen.

Am Sonnabend und Sonntag werden ab 10.15 Uhr, beziehungsweise ab 10 Uhr, Punktspiele angepfiffen. Höhepunkt ist die Begegnung der ersten Männermannschaften von Wachau und Arnsdorf am Sonnabend um 18 Uhr. Anschließend wird gemeinsam die Übertragung des DFB-Pokalspiels Dortmund gegen Frankfurt angeschaut. Außerdem wird an den Tagen ein buntes Kinderprogramm angeboten, das reicht von Hüpfburg bis zu einer Aufführung des Awo-Kinderhauses Wachau am Sonnabend um 15.15 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Wachau kommt an diesem Tag mit ihrer Gulaschkanone auf den Sportplatz. Es gibt frische Soljanka. „Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei. Jeder ist zu den Fußballtagen herzlich willkommen“, sagt Robert Zukowski. (SZ/td)

