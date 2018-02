Hunderte Bäume sind noch zu fällen

Eine vorläufige Schadensbilanz nach dem Sturm „Friederike“ bekamen die Bernsdorfer Stadträte in dieser Woche. Wie Steffen Moschke vom Bauamt informierte, haben 50 bis 60 Bäume in der Stadt und den Ortsteilen Schaden genommen. „Der August-Bebel-Park sieht katastrophal aus“, erklärte er. Der Bauhof habe zwei Wochen zu tun gehabt, um Straßen und Wege zu beräumen. Und noch immer sind nicht alle vom Sturm gefällten Bäume beseitigt.

Für die nächsten zwei Wochen kündigte Steffen Moschke noch zahlreiche Fällungen an. Unter anderem werden die Bäume an der Bushaltestelle an der Kamenzer Straße gegenüber vom „Deutschen Haus“ beseitigt. Das gilt auch für zahlreiche Bäume auf dem Gelände der Grundschule, darunter die Baumreihe parallel zur Schweitzerstraße. Diverse Nadelbäume am Rande des Jahn-Stadions sollen ebenfalls gefällt werden. Umfangreiche Arbeiten sind auf dem Gelände der Kita „Pfiffikus“ nötig, wo umgestürzte Bäume und weitere Bäume aus Sicherheitsgründen zu beseitigen sind.

In Perspektive sind weitere umfangreiche Fällungen durchzuführen. „Es kommen ein paar Hundert Bäume weg“, nannte Steffen Moschke die Größenordnung. Mindestens im gleichen Umfang sollen aber Ersatzpflanzungen erfolgen. Eine Mitarbeiterin des Rathauses werde in Abstimmung mit den Ortschaftsräten sowie den Trägern der Kitas und Schulen eine Art Nachpflanzungskonzept erarbeiten. Der Stadt seien schon wiederholt Bäume angeboten worden, die im Zuge von Baumaßnahmen als Ersatz gepflanzt werden müssen. „Für solche Fälle brauchen wir das Konzept“, erklärte Steffen Moschke. (rgr)

