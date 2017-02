Hundert Liter Diesel aus Lkw-Tank abgezapft

Taschendiebe stehlen Rentner Geldbörse Görlitz. Taschendiebe haben am Mittwochnachmittag einem 71-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Der Rentner befand sich beim Shoppen in einem Einkaufsmarkt an der Straße An der Frauenkirche. „Als der Mann in seine Jackentasche griff, bemerkte er das Fehlen seiner Brieftasche, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit. In dieser befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie diverse Dokumente. Den Stehlschaden schätzte der Senior auf etwa 450 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Radio aus VW Golf gestohlen Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen auf der Amalienstraße abgestellten VW Golf aufgebrochen. Die Täter beschädigten das Zündschloss des Wagens und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren das Radio, einen Verstärker sowie mehrere USB-Sticks. Am Auto entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 200 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Goldkette aus Schlafzimmer verschwunden Löbau. Im Löbauer Ortsteil Großdehsa ist es am Mittwochnachmittag zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße gekommen. Während die Eigentümer gerade Einkäufe aus ihrem Wagen räumten, soll ihnen in ihrem Haus eine Frau aus der oberen Etage entgegen gekommen sein. Die Unbekannte behauptete, dass sie eine Waschmaschine suchen würde. Anschließend flüchtete sie mit einem roten Wagen geflüchtet sein. Im Nachgang bemerkte das Ehepaar, dass offenbar eine Goldkette aus dem Schlafzimmer verschwunden war. Den Wert des Schmucks schätzten sie auf etwa 250 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Polizei hilft Rentnerehepaar bei Fahrzeugsuche Zittau. Ein älteres Ehepaar hat sich am Mittwochvormittag an die Polizei gewendet, weil ihr auf der Neustadt abgestellter Dacia verschwunden war. Eine Polizeistreife des Reviers Zittau-Oberland entdeckte das Fahrzeug schließlich in der Nacht zum Donnerstag unbeschädigt an der Schulstraße wieder. Offenbar hatten die Rentner die Straße verwechselt. (szo)

Audi bei Diebstahlsversuch in Weißwasser beschädigt Weißwasser. Unbekannte haben zwischen Montag- und Mittwochnachmittag vergeblich versucht, einen auf der Eichendorffstraße abgestellten Audi A 3 zu stehlen. Die Autodiebe beschädigten das Türschloss, gelangten aber nicht in den Wagen. Den entstandenen Sachschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 500 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser ermittelt. (szo)

Fahrzeugteile abmontiert und entwendet Weißwasser. Teile eines am Brentanoweg abgestellten VW Golfs haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch abmontiert. So fehlten am Morgen das Spiegelglas des linken Außenspiegels sowie mehrere Plastikeinsätze des vorderen Stoßfängers. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 100 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Herrenloser Hund in Obhut gegeben Rietschen. Am Mittwochmorgen haben in Rietschen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Muskauer Straße einen herrenlosen schwarzen Hund gefunden. Durch die hinzu gerufene Polizeistreife konnte das Tier zunächst bei einer Familie in Rietschen in Obhut gegeben werden. Die Gemeinde wurde informiert. Diese kümmert sich nun weiter um das herrenlose Tier, bis der Besitzer ausfindig gemacht wird. (szo)