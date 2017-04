Hundekot auf den Sportplatz Der Bürgermeister appelliert an die Vernunft der Hundebesitzer. Ob Schilder wirklich helfen, bleibt abzuwarten.

© Symbolfoto: Veit Hengst

Das ist ärgerlich. Fußballer, die sich nur auf den Ball konzentrieren, haben manchmal Pech. Denn dann sind sie in einen größeren oder kleineren Haufen Hundekot getreten. Das ärgert nicht nur denjenigen, der nun etwas intensiver die Schuhe putzen muss, sondern auch die Gemeinderäte. Deshalb setzten sie sich dafür ein, dass den Hundebesitzern noch einmal deutlich gemacht wird, dass sie zum einen den Kot generell wegzuräumen und Hunde grundsätzlich nichts auf der Grünfläche des Sportplatzes zu suchen haben.

Die Räte wollen nun, dass Schilder aufgestellt werden, auf denen ein Hund zu sehen ist, der durchgestrichen ist. „Ich hatte eigentlich an die Vernunft der Hundebesitzer appelliert. Sie können sich denken, dass es unangenehm ist, in einen Kothaufen zu treten“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). In der Stadionordnung sei zwar nur ausgewiesen, dass Hunde an der Leine zu halten sind, aber Beseitigung des Kots sei in der Polizeiordnung festgehalten. (DA/je)

zur Startseite