Hundekindergarten vor dem Aus Mit dem Kauf eines Geländes an der Washingtonstraße hat Kerstin Berger sich einen Traum erfüllt. Doch der droht nun zu platzen.

Rund 40 Hunde tollen täglich an der Ecke Washington-/Tauberthstraße herum. Einen richtigen Hundekindergarten hat sich Kerstin Berger auf dem Areal aufgebaut. Von 7.30 bis 18.30 Uhr kümmern sie, ihr Partner und zwei Angestellte sich um die Vierbeiner. Mit dem „Hundemädel“ hat sie sich einen lange gehegten Traum erfüllt. Der droht nun allerdings zu platzen.

Schon seit ihrer frühesten Kindheit zog es Kerstin Berger zu Hunden hin. Auch deshalb verbrachte sie in den Ferien ihre Zeit so gerne bei den Großeltern auf dem Dorf, die hatten einen kleinen Zwergschnauzer. Beim eigenen vierpfotigen Gefährten durfte es dann etwas größer sein: Mit der Dogge Lessy machte die Dresdnerin ihren Hundebegleiter-Schein. Damals hatte sie schon einige Jahre neben dem Studium fremde Hunde ausgeführt. Als der Schein im Gepäck war, professionalisierte sie ihr Geschäft, gab den erlernten Beruf auf. 2011 kaufte sie bei einer Versteigerung schließlich das Areal an der Flügelwegbrücke und richtete dort den Kindergarten ein – mit Containern, Zäunen und vielem mehr. Vor allem fehlende Nachbarn und die Naturnähe sind ein Plus. Doch es gibt ein Problem.

Denn Berger stellte erst nachträglich einen Antrag beim Bauaufsichtsamt, um die einstige Freifläche als Kita nutzen zu können. Der wurde allerdings abgelehnt. Weil der Kindergarten im Außenbereich liege, sei eine Bebauung jeglicher Art – auch mit Containern und Zäunen – nicht gestattet. Das Bauaufsichtamt befürchte außerdem eine sogenannte Splittersiedlung, heißt es auf SZ-Anfrage. So wird eine unorganisierte Bebauung bezeichnet. Berger und ihr Team haben gegen diese Entscheidung geklagt, in der ersten Instanz – vor dem Verwaltungsgericht Dresden – allerdings verloren. Nun wurde Berufung eingelegt. „Wir warten jetzt die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bautzen ab“, heißt es aus dem Bauaufsichtsamt. Davon hänge ab, ob der Kindergarten bleiben darf.

„Wir stören dort doch niemanden“, sagt Jens Armgarth. Er ist Bergers Lebenspartner und ebenfalls in der Hunde-Kita tätig. „Ein anderes geeignetes Grundstück werden wir doch nicht finden.“ Er macht sich vor allem Sorgen um die Zukunft der Angestellten – und um die Kunden. „Die wissen dann ja gar nicht mehr, wohin mit ihren Hunden.“ Deshalb hoffen er und das Team nun auf ein positives Urteil. (SZ/sag)

