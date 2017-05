Hundehaltung wird teurer Die Stadt verlangt künftig mehr Steuern. Sie will zugleich aber was für die Hundehalter tun.

Wilthener Hundehalter müssen künftig mehr Geld für ihre Tiere bezahlen. Ab kommendem Jahr steigt die Hundesteuer. Das hat jetzt der Stadtrat beschlossen.

Für den ersten Hund sind dann 40 Euro im Jahr fällig. Bisher waren es 25 Euro. Für das zweite Tier steigt die Steuer von 50 auf 80 Euro, für das dritte und jedes weitere von 75 auf 120 Euro. Die Stadt verspricht sich davon Mehreinnahmen von 2 000 bis 2 500 Euro pro Jahr. Bisher bringt die Hundesteuer etwa 5 000 Euro in die Kasse.

„Wir wollen aber nicht einfach nur die Steuer erhöhen, sondern auch was für die Hundehalter tun“, sagt Bürgermeister Michael Herfort (CDU). Stadtrat und Verwaltung haben sich darauf verständigt, keine teuren Hundetoiletten anzuschaffen, die aus einem Spender für Kotbeutel und einem Abfallbehälter bestehen. Stattdessen sollen mehr einfache Abfallbehälter aufgestellt werden, vor allem an den Strecken, die besonders gern zum Gassigehen genutzt werden. Zugleich ist geplant, dass jeder Hundehalter ein kleines Etui mit Kotbeuteln geschenkt bekommt, das er beim Spaziergang problemlos mitnehmen kann. „Bis zum Jahresende soll jeder Hundebesitzer dieses Set haben“, kündigt Michael Herfort an. Die Stadt will zudem im Rathaus Beutel bereithalten, die zum Nachfüllen des Etuis gekauft werden können. Wenn sie die Beutel in großer Menge ordere, sei das billiger, als wenn jeder Hundehalter selbst kleine Packungen erwerbe. „Wir testen das jetzt mal und prüfen in zwei, drei Jahren, ob es was gebracht hat, ob weniger Hundehaufen herum liegen, oder ob wir uns was anderes einfallen lassen müssen“, sagt der Bürgermeister.

In Wilthen sind gegenwärtig rund 180 Hunde angemeldet. Die Höhe der Hundesteuer war viele Jahre lang gleich geblieben. Mit der jetzt beschlossenen Anhebung werde sie an die Steuersätze in der Umgebung angepasst, kommentiert Herfort. Zum Beispiel verlangt Sohland für den ersten Hund 40 Euro, für den zweiten 50 Euro und jeden weiteren Hund 75 Euro. In Cunewalde sind 60, 70 und 80 Euro. Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau hat kürzlich ebenfalls eine Erhöhung beschlossen. Ab Anfang kommenden Jahres sind dort dann für das erste Tier 50, für das zweite 70 und für jedes weitere Tier 100 Euro fällig.

