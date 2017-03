Hundehalter stärker im Blick Auch in Roßwein gibt es Probleme mit Hundehaltern, welche die Hinterlassenschaft ihres Tieres einfach liegenlassen. Die Stadtverwaltung kündigt verstärkte Kontrollen an.

Solch ein unschöner Haufen kann in Roßwein künftig dem Hundebesitzer etwas kosten. Wer den Kot liegenlässt, der riskiert, mit 35 Euro zur Kasse gebeten zu werden. © Symbolbild/dpa

Wie in den meisten Städten, so gibt es auch in Roßwein Probleme mit Hundehaltern, die die Hinterlassenschaft ihres Tieres einfach liegenlassen. Nachdem Appelle offenbar nicht geholfen haben, kündigt die Stadtverwaltung Roßwein jetzt verstärkte Kontrollen durch Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes sowie der Sächsischen Sicherheitswacht an.

Diese werden Ordnungswidrigkeiten auch ahnden. Mit einer Geldstrafe von 15 Euro muss beispielsweise rechnen, wer einen Hund ausführt, aber nichts dabeihat (Hundebesteck, Beutel), um Hundekot aufzunehmen.

Wer den Kot liegenlässt, der riskiert, mit 35 Euro zur Kasse gebeten zu werden. Grundlage dafür, die Bescheide auszustellen, ist die Polizeiverordnung der Stadt Roßwein. Die regelt, dass Hundehalter und -führer dafür sorgen müssen, dass die Tiere ihre Notdurft nicht auf öffentlichen Straßen und Plätzen verrichten. (DA/sig)

