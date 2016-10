Hundehalter sollen an die kurze Leine Die Verwaltungsgemeinschaft erneuert die Polizeiverordnung. Dabei wird auch um Ruhezeiten und Hundehaufen diskutiert.

Hundehalter sollen mit der neuen Regelung stärker in die Verantwortung genommen werden. © dpa

Kurort Rathen/Königstein. Wie es die Gemeinden mit dem Leinenzwang für Hunde halten, ist derzeit mal wieder Thema in den Gemeinderäten der Verwaltungsgemeinschaft Königstein. Diese hat turnusgemäß die Polizeiverordnung an die aktuelle Rechtslage anzupassen. In diesem Zuge würde der Kurort Rathen gern ein paar Präzisierungen vornehmen. Unter anderem geht es um die Tierhaltung.

Dem Bürgermeister von Kurort Rathen, Thomas Richter (parteilos), ist dabei aufgefallen, dass es eine widersprüchliche Regelung zum Leinenzwang gibt. Zum einen stehe in der Polizeiverordnung, dass eine generelle Anleinpflicht für Hunde in Grün- und Erholungsanlagen besteht, es für geeignete Personen aber Ausnahmen gibt. Dabei ist genau beschrieben, wer als geeignet gilt: Jede Person, auf die der Hund auf Zuruf gehorcht. Das sei nicht kontrollierbar und wolle man in Kurort Rathen nicht. Zwar gibt es keine gravierenden Vorkommnisse, etwa dass Menschen durch freilaufende Hunde verletzt worden wären. Die rigorosere Regelung sei aber hilfreich, wenn es um die vielen Hundehaufen gehe, die im Kurort liegenbleiben. „Wenn ein Hundehalter nah dran ist an seinem geliebten Tier, dann kann er auch nicht übersehen, dass der Hund einen Haufen hinterlassen hat“, sagt Bürgermeister Richter. Die Hundehalter sollen mit der Regelung also an die kürzere Leine und damit stärker in die Verantwortung genommen werden.

Auch die Ruhezeiten waren ein Thema. In der Polizeiverordnung kann diese jede Gemeinde individuell regeln. So gibt es in manchen eine Mittagsruhe, in anderen nicht. Die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr würde Kurort Rathen gern auf 8 Uhr ausdehnen. Einwohner hätten das an ihn herangetragen, erklärt Bürgermeister Richter. Das würde auch nur für Private aber nicht für Firmen gelten. Daraus dürfte aber nichts werden, denn eine weitere Ausdehnung der Nachtruhe würde gegen übergeordnetes Recht – das Bundesimmissionsschutzgesetz – verstoßen, erklärt Königsteins Hauptamtsleiterin Gitta Lehmann.

Noch in diesem Monat sollen die Änderungsvorschläge bewertet und zur Genehmigung dem Landratsamt vorgelegt werden. Sollte es keine Beanstandungen geben, können die Gemeinden danach über die neue Polizeiverordnung abstimmen.

