Hundehalter dreht frei Nach einem Streit mit einer Gemeindemitarbeiterin tickt ein Röderauer aus. Der Anlass ist eigentlich eine Lappalie.

Weil er seinen Hund nicht anleinen wollte, geriet ein Röderauer mit dem Ordnungsamt in die Wolle. Der Streit landete vor Gericht. © Archiv/Daniel Förster

Mitarbeiter des Ordnungsamtes brauchen oftmals ein dickes Fell. Wer Parksünder abkassiert oder Hausbesitzer über ihre Anliegerpflichten belehrt, der gehört nun einmal selten zu den beliebtesten Berufsgruppen. Mancher Bürger macht seinem Ärger schon einmal verbal Luft – auch wenn die Damen und Herren vom Amt auch nur die Regeln durchsetzen, die andere gemacht haben. „Diskutiert wird häufig“, sagt auch die Mitarbeiterin des Zeithainer Ordnungsamtes. In der Regel laufe das allerdings halbwegs sachlich ab.

An den einen Fall eines Hundehalters aus Röderau-Bobersen aber kann sie sich noch sehr lebhaft erinnern. Denn dessen Verhalten überstieg alles, das sie in 25 Jahren beim Ordnungsamt erlebt hatte.

Bei einer Kontrollfahrt durch die Gemeinde Anfang März fallen der Ordnungsamts-Mitarbeiterin am Ring der Einheit Herbert P.* und sein Schäferhund auf. Letzterer läuft ohne Leine mit dem 58-Jährigen Gassi. „Ich habe Herrn P. dann darauf hingewiesen, dass er seinen Hund an die Leine nehmen müsse.“ Ihr Gegenüber reagiert – aber anders, als gedacht: Er legt dem Hund zwar die Leine an, lässt deren Ende aber los und sagt, der Hund sei doch angeleint. Noch vor dem Amtsgericht wirkt er sichtlich amüsiert darüber. „Die deutsche Sprache gibt’s eben her“, sagt er schulterzuckend.

Deutlich weniger Humor hat der Mann, als ihn einige Wochen nach dem Vorfall ein Brief aus der Gemeindeverwaltung erreicht. Darin kündigt das Ordnungsamt Konsequenzen an, sollte der Mann weiter gegen die Leinenpflicht verstoßen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass er bisher noch keine Hundesteuer gezahlt habe. Eigentlich eine Formalie, stellt Amtsrichterin Ingeborg Schäfer fest. „Das Schreiben ist eindeutig, aber nicht unfreundlich.“ Und eine Geldbuße wurde lediglich für den Fall angekündigt, dass sich P. weiterhin nicht an die Leinenpflicht hält und seine Hundesteuer nicht zahlt.

Für den gerade erst in die alte Heimat zurückgezogenen Herbert P. bringt das Schreiben aus dem Zeithainer Rathaus trotzdem das Fass zum Überlaufen. Er schickt ein Fax an die Verwaltung, in dem er die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes aufs Übelste beschimpft. „Hätten Sie mal besser getan, wofür sie bezahlt werden, nämlich Kaffeekochen“ ist noch der netteste Spruch darin. Härter sind da schon die Anspielungen, die Frau habe zu DDR-Zeiten für die Stasi gespitzelt und sei im Rotlicht-Milieu aktiv gewesen. Bei der Kontrolle habe die Frau außerdem „gestunken wie eine Schnapsflasche“, so die Anschuldigung des Hundehalters. Nach diesem Schreiben muss Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) nicht lange überlegen: Er rät seiner Mitarbeiterin zur Anzeige. „Es wird ja nicht besser, wenn man darauf nicht reagiert.“ Einige Zeit nach den Beleidigungen schickt P. ein weiteres Fax an die Verwaltung und bittet um Entschuldigung. Diese hat die Gemeindebedienstete auch angenommen, sagt sie; die Anzeige erhält sie dennoch aufrecht.

Dass er möglicherweise überreagiert hat, sieht auch Herbert P. ein. „Ich habe das Problem, dass ich schnell in die Luft gehe“, gesteht er – und relativiert danach. „Heute ist man schnell mal beleidigt. Ich hätte das Fax einfach weggeschmissen.“

Ingeborg Schäfer verhängt letztendlich eine Geldstrafe von insgesamt 600 Euro und folgt damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. „Das ist ein sehr angemessener Antrag, man hätte auch höher gehen können“, betont die Richterin mit Verweis auf die Vorstrafen des Mannes. Schon 2010 hatte er in seiner alten Heimat beleidigende Briefe an Gemeindemitarbeiter verschickt. Und die Bewährungsstrafe für eine Körperverletzung ist gerade erst abgelaufen. Was der 58-Jährige da im März per Fax von sich gegeben habe, sei wirklich „übles Zeug“, so Schäfer. Verständlich, dass die Mitarbeiterin des Amtes beleidigt gewesen sei. Sie hoffe, dass sein Temperament den Neu-Zeithainer jetzt nicht zum regelmäßigen Gast im Riesaer Amtsgericht macht. „Sie sollten vielleicht Ihr Telefax abschalten, wenn das so ein Problem ist.“

* Name geändert.

zur Startseite