Hunde-Spaziergang unmöglich Ende Dezember wurde im Tierheim Horka nur auf Sparflamme gearbeitet. Heimatbesucher standen deshalb vor verschlossenen Türen.

Lilly mit den zwei Hunden, die sie im Mai 2016 für einige Stunden für einen langen Spaziergang aus dem Tierheim in Horka ausführte. Bei einer Zwischenstation bekamen die lauffreudigen Tiere auch einen Napf voll Wasser. © privat

Horka. Zwischen Weihnachten und Neujahr bei den Lieben daheim die gemeinsame Zeit genießen und vielleicht noch das ein oder andere unternehmen – das hatten sich auch im Raum Niesky viele Heimatbesucher vorgenommen. Einige davon wollten dem Tierheim Horka einen Besuch abstatten und mit einem Hund ihrer Wahl eine Runde drehen. Das war auch der Plan von Lilly aus Dresden und ihrer Oma aus See. Es wäre für die Elfjährige nicht das erste Mal gewesen. Schon im Mai 2016 hatte sie gemeinsam mit Oma und Tante zwei Bellos aus dem Tierheim einige bewegungsreiche Stunden beschert. „Ich mag Hunde sehr, und wir wollten uns eigentlich am Mittwoch und Donnerstag welche für einen Spaziergang ausleihen. Das ist schön, wenn man selbst keinen Hund hat – und gefällt ja auch dem Tier“, sagt Lilly.

Dies jedoch war Ende Dezember nicht möglich. „Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre heraus haben wir entschieden, nur sehr eingeschränkt zu öffnen“, begründet Rosemarie Zille. „Zu Vermittlungen kommt es in den letzten Tagen des Jahres kaum. Außerdem waren wir personell nicht in der Lage, das Tierheim länger offen zu halten.“ Während sich ein Teil der Mitarbeiter im Urlaub befand, habe sich der andere um die Versorgung der Tiere gekümmert. „Ab acht Uhr morgens waren wir im Einsatz. Das ging teilweise bis mittags um zwei. Da haben andere schon ihren Gänsebraten gegessen“, sagt die Tierheimleiterin. Zwischendurch seien noch kranke Katzen zum Tierarzt zu bringen gewesen. „Wir hatten wirklich genug zu tun und hätten uns nicht zusätzlich noch um Besucher kümmern können.“ Zumal Gelegenheitsgäste immer auch besonders zu betreuen seien. „Wer regelmäßig Hunde ausführt, der weiß, wie das vonstattengeht. Wer das nur mal an den Feiertagen machen will, muss eingewiesen werden, den Weg und auch den Umgang mit den Tieren gezeigt bekommen. Das dauert viel Zeit. Und die hatten wir in dieser Phase einfach nicht“, so Rosemarie Zille.

Bei manchen Familien stehe zudem nicht der Hund im Mittelpunkt, sondern die eigenen Kinder. „Die Leute laufen zehn Minuten durch die Gegend, haben in dieser Zeit ihre Kleinen bespaßt und kommen dann schnell zurück, weil die keine Lust mehr haben. Das macht mehr Arbeit, als es wirklich lohnt.“

Bei dem Ferienkind aus Dresden wäre das sicher nicht so gewesen. „Lilly war sehr enttäuscht, als uns klar wurde, dass wir unverrichteter Dinge wieder fahren“, sagt ihre Oma. Wenigstens haben sich die beiden noch eine Weile mit den Katzen beschäftigt. Deren Gehege liegen am Weg und die Katzen lassen sich durch das Gitter streicheln. „Wir dachten ja, dass wir auch dem Tierheim etwas Gutes tun“, sagt Lillys Oma. Oft organisierte sie für die Enkelin auch Reitstunden in Kollm, Uhsmannsdorf oder Gebelzig. Im Stall bei Oma leben auch Lillys Kaninchen. Generell sei man natürlich froh über die hohe Akzeptanz des Tierheims bei den Menschen in der Region, beteuert Rosemarie Zille. Und auch über die Bereitschaft, mit den Hunden spazieren zu gehen. „Nur nicht an den Feiertagen zum Jahreswechsel. Da setzen wir auf das Verständnis der Leute, dass auch wir dann mal kürzertreten wollen.“

Trotz aller Enttäuschung wollen auch Lilly und ihre Oma bei der nächsten Gelegenheit im Tierheim wieder nachfragen, ob Spaziergänge mit Hunden möglich sind.

