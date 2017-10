Hunde fallen Mädchen an Eine 15-Jährige wird gebissen und muss ins Krankenhaus. Die Röderauer Nachbarn haben nun Angst um ihre Kinder.

© Symbolfoto: dpa

Drei Hunde haben bereits am vergangenen Dienstag ein Mädchen in Röderau angefallen und gebissen. Das bestätigte die Polizei jetzt auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Die 15-Jährige wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und den Fall zudem dem Landratsamt Meißen gemeldet, das nun entscheiden muss, ob Auflagen hinsichtlich der Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden notwendig sind. Wie genau es zu dem Angriff kam, müsse jedoch noch ermittelt werden.

Am Mittag des 17. Oktober war das Mädchen auf der Nordstraße in Röderau unterwegs, während zur selben Zeit eine Frau mit drei Hunden spazieren ging. Ob die Tiere angeleint waren und warum sie auf das Mädchen losgingen, ist zurzeit nicht klar, so ein Polizeisprecher. Die Hundeführerin sei allerdings nicht die -besitzerin. Halter sei vielmehr ein 44-Jähriger.

Die Röderauer Nachbarn reagieren indes besorgt. Das Mädchen sei an Armen und Gesicht verletzt worden und habe operiert werden müssen, heißt es gegenüber der SZ. Auch sollen die Tiere Kampfhunde sein, und einige Nachbarn haben mittlerweile Angst vor ihnen. Sie befürchten, ihre Kinder könnten ebenfalls angegriffen werden, wenn sie im Dorf unterwegs sind.

