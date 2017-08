Hunde an die Leine? Leinenpflicht gilt in vielen Gebieten in Dresden. Womöglich bald auch im Seidel-Park und an weiteren Stellen.

Ohne Leine, aber wie lange noch? Im Herrmann-Seidel-Park in Striesen soll es Leinenzwang für Hunde geben. © Christian Juppe

Sicher, Hunde brauchen viel Auslauf und Bewegung. Und diese sollen sie auch bekommen, aber bitte nicht dort, wo Kinder spielen. In Parks und in der Nähe von Spielplätzen gehören die Vierbeiner an die Leine. Wie schnell kann aus einem „Der will doch nur spielen“ eine gefährliche Situation für Kinder entstehen. Es passiert leider immer wieder, dass Hunde Menschen verletzen oder sie so erschrecken, dass sie mit Angst vor Tieren aufwachsen.

Die meisten Hunde sind gut erzogen und könnten eigentlich bedenkenlos ohne Leine laufen gelassen werden. Aber gerade die Kombination aus spielenden Kindern, die gefährliche Situationen noch gar nicht einschätzen können und Tieren, die sich nie hundertprozentig berechnen lassen, kann brenzlig werden. Eltern, Hundebesitzer und Stadt sind hier gleichermaßen gefragt.

Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner in der Nähe von Kindern anleinen. Es schränkt zwar deren Bewegung ein, aber es tut ihnen nicht weh. Aber auch Eltern müssen ihre Kinder aufklären. Immer wieder provozieren schlecht erzogene Mädchen und Jungen die Tiere so lange, bis diese sich wehren. Eine Lösung könnte sein, dass die Stadt spezielle Parks und Grünflächen für Hunde einrichtet. Ohne Spielplätze, sondern nur für Bello und Co., wo diese ohne Einschränkungen unbeschwert toben können.

SZ-Redakteurin Sarah Grundmann meint ...

Pro: Führerschein für Herrchen!

Leinenzwang ist Tierquälerei. Nicht, dass ich falsch verstanden werde: Auf Straßen im Innenstadtbereich macht es durchaus Sinn, seinen Vierbeiner an die Leine zu legen. Doch wenn Hunde nicht mal mehr in Parkanlagen ein bisschen Auslauf genießen dürfen, wo sollen die Herrchen in der Großstadt dann mit ihnen hin? Ich will die Ängste und Sorgen einiger Leute – vor allem von Eltern – keinesfalls kleinreden. Hin und wieder gibt es grausige Zwischenfälle. Doch wenn etwas passiert, ist es in den seltensten Fällen die Schuld des Hundes. Deshalb sollten die Vierbeiner auch nicht dafür bestraft werden. Statt Leinenzwang für Hunde fordere ich: Herrchen an die Leine!

Es kann doch nicht sein, dass jeder, der mal was zum Kuscheln zu Hause haben möchte, sich einen Hund anschaffen darf; aber nicht in der Lage ist, diesen auch entsprechend zu erziehen. Die Aufnahme der Vierbeiner sollte viel strenger überwacht werden. Warum nicht eine verpflichtende Prüfung für zukünftige Hundehalter einführen? Und auch die besorgten Eltern müssen sich teilweise an die eigene Nase fassen. Den korrekten Umgang mit Hunden bringen viele ihren Kindern nämlich nicht bei. Wir wollen doch auch nicht, dass uns jemand unvermittelt auf uns zukommt und streichelt. Wenn die Erziehung auf beiden Seiten stimmt, ist Leinenzwang überflüssig.

SZ-Redakteurin Julia Vollmer meint ...

Kontra: Kinder schützen!

Sicher, Hunde brauchen viel Auslauf und Bewegung. Und diese sollen sie auch bekommen, aber bitte nicht dort, wo Kinder spielen. In Parks und in der Nähe von Spielplätzen gehören die Vierbeiner an die Leine. Wie schnell kann aus einem „Der will doch nur spielen“ eine gefährliche Situation für Kinder entstehen. Es passiert leider immer wieder, dass Hunde Menschen verletzen oder sie so erschrecken, dass sie mit Angst vor Tieren aufwachsen.

Die meisten Hunde sind gut erzogen und könnten eigentlich bedenkenlos ohne Leine laufen gelassen werden. Aber gerade die Kombination aus spielenden Kindern, die gefährliche Situationen noch gar nicht einschätzen können und Tieren, die sich nie hundertprozentig berechnen lassen, kann brenzlig werden. Eltern, Hundebesitzer und Stadt sind hier gleichermaßen gefragt.

Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner in der Nähe von Kindern anleinen. Es schränkt zwar deren Bewegung ein, aber es tut ihnen nicht weh. Aber auch Eltern müssen ihre Kinder aufklären. Immer wieder provozieren schlecht erzogene Mädchen und Jungen die Tiere so lange, bis diese sich wehren. Eine Lösung könnte sein, dass die Stadt spezielle Parks und Grünflächen für Hunde einrichtet. Ohne Spielplätze, sondern nur für Bello und Co., wo diese ohne Einschränkungen unbeschwert toben können.

zur Startseite