Hund wird beschossen

Toyota Auris entwendet Görlitz. Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag in Görlitz einen weißen Toyota Auris entwendet. Der etwa zwei Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen DD-CF 802 befand sich am Gewerbering. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert auf etwa 17000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Auto wird gefahndet.

Kinder schlagen Neunjährigen Görlitz. Zwei Kinder haben am Sonntagnachmittag auf der Rauschwalder Straße in Görlitz einen Neunjährigen geschlagen, beleidigt und bespuckt. Dabei verletzte sich der Junge leicht. Beamte des Polizeireviers Görlitz suchten die Eltern der beiden Raufbolde im Alter von neun und zwölf Jahren auf und klärten sie über das Verhalten des Nachwuchses auf. Die Polizisten fertigten Anzeigen wegen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei wird sich mit dem Fall befassen.

Hund erschossen gefunden Dittmannsdorf. In Dittmannsdorf hat am Sonntagnachmittag der Besitzer eines Jack-Russel-Terriers seine Hündin leblos auf seinem Grundstück An der Nieskyer Straße aufgefunden. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät. Es ist vermutlich beschossen worden. Der 31-Jährige rief die Polizei. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen zu dem tierschutzrechtlichen Verstoß aufgenommen.

Vierjähriger sucht seine Mutti Löbau. Eine Passantin hat am Sonntagnachmittag in Löbau an der Straße der Jugend einen Vierjährigen aufgegriffen. Der Knirps suchte verzweifelt seine Mutter. Die Frau rief die Polizei. Wo der Junge wohnte, konnte er den Beamten nicht verraten, aber wo seine Oma wohnte, das wusste er genau. Eine Streife brachte den kleinen Abenteurer wohlbehalten zu der 59-Jährigen.

Drei mögliche Unfallfahrer aufgegriffen Olbersdorf. Ein Verkehrsunfall ist am späten Sonntagabend in Olbersdorf passiert. Der Fahrer eines Renault Clio befuhr die Ernst-May-Straße und stieß offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit gegen einen Zaun. Zwei Männer und eine Frau beobachteten, wie sich drei Personen entfernten und riefen die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland ermittelte dank der aufmerksamen Zeugen, dass es Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren waren. Wer der drei den Wagen gefahren hatte, wird Gegenstand der weiteren Untersuchungen sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro.

In Garage eingedrungen Weißwasser. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in Weißwasser in eine Garage am Halbendorfer Weg eingedrungen. Die Täter entwendeten zwei Mopeds, darunter eine SR 2, ein Rennrad, ein Fahrradanhänger sowie zwei Fernseher. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers fand wenig später die fehlende MZ ES 250 in der Nähe wieder auf und übergab es an den Besitzer. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 2000 Euro. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.