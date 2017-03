Hund Valentin ist wieder da Sein Herrchen glaubte an eine Entführung. Jetzt konnte er sein Tier nach einer dubiosen Suche wieder in die Arme nehmen.

Valentin ist wieder mit seiner Familie vereint. © Peter Hoffmann

Happy End im Krimi um den verschwundenen Labrador. Valentin ist seit der Nacht auf Freitag wieder bei seinem Herrchen. Peter Hofmann konnte sein Tier in Laubegast in der Nähe der Österreicher Straße abholen. Ein etwas dubioser Tippgeber habe ihn per Facebook angeschrieben und zu dem Grundstück gelotst. Dort kam Valentin ihm schon entgegen gelaufen, so Hofmann.

Der schokoladenbraune Rüde habe ganz wunde Pfoten gehabt, laut Tierarzt sei er wohl eine sehr lange Strecke gelaufen. Die genauen Details und ob Valentin tatsächlich entführt wurde, lassen sich wohl nicht mehr aufklären. Die Familie ist einfach nur glücklich über das Wiedersehen.

Valentin durfte am Montag zum Toben in den Garten, während sein Herrchen am Frühstückstisch saß. Als er den Hund wieder zurück ins Haus holen wollte, war dieser verschwunden. „Ich gehe davon aus, dass mein Tier entführt wurde, weggelaufen ist er noch nie“, erzählt Peter Hofmann.

Der 39-Jährige wohnt auf der Regerstraße in Blasewitz, das Grundstück um das Einfamilienhaus ist mit einem Zaun begrenzt. Über Facebook hatte ich eine große Solidaritätswelle erfahren, fast 2 000 Menschen teilten den Beitrag. (SZ/jv)

zur Startseite