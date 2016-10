Hund und Herrchen auf Kilometerjagd 30 Zweierteams nehmen an dem zum dritten Mal stattfindenden Sechs-Pfoten-Lauf teil. Darüber freut sich das Organisationsteam.

Richard Langbecker mit Hündin Mia gewinnt die Fünf-Kilometer-Strecke. © Dietmar Thomas

Döbeln. Erwartungsvoll stehen die Hunde an der Startlinie, schnuppern an ihren Artgenossen, schauen zu ihren Frauchen und Herrchen hoch oder wundern sich einfach über die vielen Vier- und Zweibeiner, die scheinbar sinnlos auf der Straße stehen.

Dann aber ertönt das Startsignal: „Auf die Plätze — fertig — los!“ Und Menschen und Hunde setzen sich in Bewegung. Es geht vom WelWel aus an der Mulde entlang Richtung Mahlitzsch, entweder eine Strecke von fünf oder zehn Kilometern.

Grund für diesen Aufmarsch an Hunden und Hundebesitzern ist der Sechs-Pfoten-Lauf, der dieses Jahr zum dritten Mal von der Neuen Laufkultur, einer Sportabteilung des WelWel, veranstaltet wird. „Wir wollen Hundebesitzern die Möglichkeit geben, zusammen mit anderen Sport zu machen. Viele joggen mit ihrem Vierbeiner sowieso auch alleine, da ist es schön, sich mal in einer Gruppe zu treffen.“, so Anne Bieret, Mitglied der Gruppe.

Mia, Weimarer-Hündin und Gewinnerin der Fünfkilometerstrecke, ist genau wie ihr Mitstreiter Richard Langbecker sehr glücklich über das Angebot – schon alleine, weil auf Mia als Preis Hundefutter und ein Gutschein für ein neues Halsband warten. „Wir sind extra aus Leipzig hergefahren, um mitmachen zu können.“, so Langbecker, „Auch wenn es vor allem für mich sehr anstrengend war. Mia dagegen hat das ohne Probleme hinbekommen.“ Finanziert wird der Lauf mit einer kleinen Startgebühr und unterstützt von der RHG Döbeln.

