Hund stürzt von Basteibrücke Ein Windhund sprang über die Brüstung und stürzte zehn Meter tief in den Tod. Die Bergwacht aus Bad Schandau half bei der Bergung des Tieres.

Auf der Basteibrücke sprang am Montag ein Windhund in den Tod. © Archivbild: Dirk Zschiedrich

Ein tragisches Ende hat der Ausflug einer Familie samt Hund aus der Nähe von Stuttgart an der Bastei genommen. Ihr Vierbeiner stürzte am Montagmittag gegen 11.30 Uhr, von der Basteibrücke und verstarb vor Ort. Die Touristen gehörten zu einer Gruppe, die mit insgesamt drei Hunden die Treppen vom Berghotel in Richtung Basteibrücke unterwegs waren. Ein Windhund lief unangeleint vorneweg. Das Tier sprang Zeugenaussagen zufolge über die Sandsteinbrüstung der Brücke und fiel rund zehn Meter in die Tiefe. Der Hund blieb regungslos liegen. Die Besitzer alarmierten daraufhin die Rettungsleitstelle in Dresden. Diese schickte die Bergwacht aus Bad Schandau zur Bastei. Vor Ort seilten sich die Einsatzkräfte ab. Sie konnten das tote Tier bergen und es an seine Besitzer, die aus Wendlingen am Neckar stammen, übergeben. Nach insgesamt zwei Stunden war der Einsatz für die Bergwacht aus Bad Schandau beendet. Die Retter waren mit fünf Einsatzleuten vor Ort. (mf)

