Hund stirbt bei Verkehrsunfall In Zittau hat ein Auto einen Pudel erfasst und ist weitergefahren. Das Tier starb durch den Zusammenstoß an der Unfallstelle.

Symbolbild Polizei © dpa

Zittau. In Zittau hat ein Auto einen Hund überfahren. Das Tier ist Angaben der Polizeidirektion Görlitz gestorben. Wie ein Sprecher am frühen Freitagnachmittag mitteilte, habe ein unbekanntes, blaues Fahrzeug am Donnerstagvormittag auf der Weinauallee den Pudel erfasst.

Das Tier war offenbar plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und überlebte die Kollision nicht. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr jedoch weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen. (szo)

