Hund schreckt Autodieb ab Der versuchte Pkw-Diebstahl ist nicht alles: Zwei dreiste Einbrecher lassen sich erst die Torte schmecken, bevor sie das Geld aus der Café-Kasse stehlen.

Die Polizei hat am Sonnabend in Pirna-Copitz einen 44-jährigen Deutschen festgenommen, der mutmaßlich ein Auto stehlen wollte. Nach Angaben der Beamten hatte der Mann zunächst versucht, auf der Lohmener Straße das Türschloss eines Renault Mégane zu manipulieren, um ins Fahrzeug zu gelangen. Offenbar sei er aber dabei von einem Schäferhund gestört worden, der im Auto lag. Der Mann flüchtete, kam aber nicht weit. Denn die Fahrzeughalterin bemerkte, was passiert war. Ihr 25 Jahre alter Freund folgte dann dem Tatverdächtigen und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen versuchten Fahrzeugdiebstahls ermittelt. Nach Angaben der Polizei entstand am Auto ein Schaden von rund 100 Euro. (SZ)

Café-Diebe wollen Süßes und Bares

Erst das Essen und dann gar keine Moral: Unbekannte Täter haben im Altenberger Café Buntes Häusel zwei Stück Erdbeertorte gegessen und dann aus der Kasse 100 Euro Wechselgeld gestohlen. Auch die Batterien eines Schnurlostelefons nahmen sie mit. Daran konnte sie niemand hindern, denn die Tat passierte in der Nacht zum Sonnabend, wie die Polizei mitteilte. Um ins Café zu gelangen, hebelten die Diebe ein Küchenfenster auf. So hinterließen sie auch noch einen Sachschaden von mindestens 500 Euro. (SZ)

zur Startseite