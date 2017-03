Hund reagiert „bissig“ 20-Jähriger auf Werbetour in Weißwasser wird an der Wohnungstür böse überrascht.

Weißwasser. Mit einer leichten Bissverletzung endete am Freitag die Arbeitswoche für einen 20-Jährigen in Weißwasser. Als Promoter war er auf Werbetour für eine Hilfsorganisation. Aus diesem Grunde klingelte er am frühen Nachmittag an einer Wohnungstür. Nachdem der Wohnungsinhaber die Tür öffnete, kam dessen Schäferhund aus der Wohnung gesprungen und biss den jungen Mann unvermittelt in den Unterschenkel. Gegenwärtig wird geprüft, ob der 50-jährige Hundehalter eine Pflichtverletzung begangen hat. (szo)

