Hund im Glück In Skopis Elbgarten gab es am Dienstag ein großes Treffen mit Vierbeinern. Und der MDR hat alles ins Fernsehen gebracht.

Viel Freude mit Django. Der Rottweilerrüde präsentierte sich am Dienstag in Skopis Elbgarten auf der MDR-Couch mit Frauchen Anke Poetzsch und Moderator Stefan Ganß bei der Aktion Vereinssommer. © Norbert Millauer

Django ist unwiderstehlich. Unwiderstehlich liebedürftig. Der kräftige Rottweiler hat es sich auf der MDR-Couch zwischen seinem Frauchen Anke Poetzsch und Moderator Stefan Ganß gemütlich gemacht. Der ist sehr damit beschäftigt, den Moderator während der Aufnahme zu umgarnen, ihm seine Aufmerksamkeit durch ausdauerndes Schmusen zu zeigen.

Stefan Ganß findet währenddessen trotzdem Zeit, den Internationalen Hundeverband (IHV) e.V. vorzustellen, der am Dienstag in Skopis Elbgarten auf dem Tännichtweg in Coswig sein Sommerfest feiert. Dazu sind zahlreiche Gäste an die Elbe gekommen. Zwei- und Vierbeiner. Denn verbunden ist das lockere Zusammensein an diesem Nachmittag unter anderem mit einer Hundeschau.

So mancher stellt seinen Liebling dem Zuchtschaurichter vor. Und der Hundefreund kommt auf seine Kosten, wenn er all die Tiere auf dem Platz im Elbgarten beobachtet. Vom kleinsten Exemplar, dem vier Wochen jungen Mopsbaby, bis zum größten, dem irischen Wolfshund, der gelassen auf das rege Treiben um sich herum schaut. Und zum mexikanischen Nackthund, einer der ältesten Rassen überhaupt und sehr selten.

Was besonders auffällt: Bis auf gelegentliches Bellen, das sogar mal in eine Art Gesang wechselt, geht es ganz entspannt und geradezu freundschaftlich zu.

Genau das gehört zu den Zielen des seit 2004 bestehenden Verbandes. Offen zu sein für alle Hunde. Nicht nur für die bestimmter Rassen. „Bei uns zählt nicht das Papier, sondern das Tier!“, so der Leitspruch des Vereins. Der sehr darauf achtet, dass gesunde Tiere gezüchtet werden. Dafür haben sich die Züchter gesucht und gefunden, sagt Vorstandschef Heiko Anton. Um nicht mehr falschen Rasse- und Schönheitsidealen hinterherzujagen. Wie bei Möpsen, die durch eine immer kürzere Nase kaum mehr frei atmen können. Oder silberfarbene Hunde, die es von Natur aus eigentlich nicht gibt. Denen neben Hautausschlägen Blindheit und Taubheit drohen.

Die aber viel teurer verkauft werden können als ihre naturfarbenen Artgenossen. An diesem Geld haben Züchter allerdings oft nicht viel Freude. Angesichts der Schadenersatzforderungen, die da unter Umständen drohen. Und angesichts des negativen Echos, nicht nur in den sozialen Medien, erzählt der Vereinschef.

Um die Arbeit bekannter zu machen und neue Mitstreiter zu gewinnen, mit und ohne Hund, sind die Hundeverbandsleute dabei bei der Sommeraktion des MDR, der die Ehrenamtler und ihre Arbeit vorstellen will. Und noch bis Freitag den Verein sucht, der die meisten Menschen an einem Ort versammeln und damit 5 000 Euro Preisgeld gewinnen kann.

Das Geld ist den Hundefreunden nicht vordergründig wichtig, betont Heiko Anton. Sondern vor allem die Chance, sich den Fernsehzuschauern vorzustellen. Und so das wichtigste Vereinsziel zu verbreiten, den Einsatz für gesunde, glückliche Hunde. Und ebensolche Frauchen und Herrchen. Denn der Verein legt seinem Chef zufolge größten Wert auf gegenseitige Achtung, Anerkennung und Respekt, hat in seinen Reihen auch Mitglieder mit Handicap. Dass er international arbeitet, kommt dem Verbreiten seiner Ziele entgegen. Er hat Mitglieder in Polen und Tschechien, in Österreich und der Schweiz. Und der gesamten BRD. Die sich etwa zehnmal jährlich zu Ausstellungen treffen. Großes Vereinszugpferd: die Bundessuchhundestaffel. Sie arbeitet öfter mit der Polizei zusammen, zeigt auch in Coswig ihr Können.

Weshalb sich der Sitz der Bundesgeschäftsstelle des Vereins im Moritzburger Ortsteil Boxdorf befindet, erklärt Heiko Anton: Weil er – Vorstand seit 2009 – dort wohnt. Etwa 1 200 Mitglieder zählt der IHV deutschlandweit, rund 60 im Landkreis Meißen, einige davon in Coswig. Dass die MDR-Aktion in Coswig stattfindet, hat einen weiteren Grund. Hier ist ein tolles Gelände, auf dem sich der Verein schon mehrfach getroffen hat, sagt Heiko Anton und lobt die Unterstützung durchs Skopi-Team.

Die hat sich auch bei Sommerfest und MDR-Besuch bewährt. Über einhundert Vereine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollten bei der Aktion Vereinssommer dabei sein. Die Fernsehredaktion hat schließlich den Hundeverband und 14 weitere ausgewählt. Sie stellen sich bei MDR um 2 und MDR um 4 live vor. Und da wird gestern schließlich auch die Coswiger Teilnehmerzahl genannt: 207 Unterstützer. Heiko Anton hat schon etwas Ähnliches erwartet. So viel wie beim bisherigen Spitzenreiter in Vollmershain mit 1 712 würden es nicht werden.

Glücklich ist der IHV-Chef trotzdem. Wegen der Aufmerksamkeit für Mensch und Tier im Verband. Auch wenn am Freitag wohl ein anderer Preisgeldgewinner bekannt gegeben wird.

Wer noch mal reinschauen will in die Sendung über den IHV in Skopis Elbgarten:

www.mdr.de/mediathek/fernsehen/index.html

