Hund aus Zwinger gestohlen

Kind schwer verletzt Seifersdorf. Bei einem Unfall in Seifersdorf wurde am Dienstagabend ein Junge schwer verletzt. Er war auf der Straße „Siedlung“ plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 35-jähriger Autofahrer konnte die Kollision nicht mehr vermeiden.

Ungeklärter Todesfall Neukirch. Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Neukirch haben Dienstagvormittag einen verletzten Mann im Treppenhaus gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 52-jährigen Mieters feststellen. Zur Todesursache wird noch ermittelt.

Ohne Führerschein aufgefahren Bautzen. Ein Baustellenstau auf der A 4 wurde am Dienstagnachmittag einem Lkw-Fahrer bei Bautzen gleich doppelt zum Verhängnis. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Sattelzug auf einen vor ihm stehenden BMW auf und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 2 000 Euro. Der 61-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Streife der Autobahnpolizei fest, dass der Lkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der Sattelzug wurde abgeschleppt,

Bulldogge mitgenommen Weißbach. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Weißbach bei Königsbrück offenbar eine Englische Bulldogge gestohlen. Sie hatten sich gewaltsam Zugang zum Zwinger des Tieres auf einem Grundstück an der Sonnenhöhe verschafft und den Hund mitgenommen.

Metall von historischer Gruft abmontiert Bautzen. Diebe haben die Kupferrohreinfassung einer historischen Gruft auf dem Taucherfriedhof in Bautzen gestohlen. Den Schaden bezifferten die Hinterbliebenen auf mehrere tausend Euro.

Auto gestohlen Bautzen. Autodiebe haben in der Nacht zu Mittwoch einen an der Bautzener Karl-Liebknecht-Straße geparkten Skoda Octavia gestohlen. Das schwarze Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen BZ PJ 260 war elf Jahre alt und hatte einen Wert von etwa 5000 Euro. Nach dem Wagen wird international gefahndet.

Zeugen gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Muskauer Straße in Bautzen zugetragen hat. Ein Bus war mit einem Radfahrer kollidiert, der daraufhin stürze. Der unbekannte Mann war vom Radweg offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 20-jährige Fahrer eines in gleiche Richtung fahrenden Linienbusses bremste scharf und versuchte vergeblich, den Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte ein 82-jähriger Fahrgast in dem Bus und verletzte sich leicht. Ob sich der Radfahrer auch verletzte, ist nicht bekannt, denn er stand nach seinem Sturz auf und fuhr weiter. Die Polizei sucht Hinweise zu dem beteiligten Radler. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, rund 175 cm groß und von schlanker Statur. Bekleidet war er mit einem Basecap, einem weißen Unterhemd und einer kurzen, etwa bis zu den Knien reichenden, dunklen Hose. Der Mann nutzte ein blau-weiß lackiertes Mountainbike, das keine Schutzbleche hat. Hinweise: 03591 3560