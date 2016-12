Hund aus Gablenz vermisst Eine auffällige Sennenhündin ist seit einigen Tagen verschwunden. Ihre Eigentümerin vermutet einen Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen.

So sieht der Hund von Kopf bis Pfote aus.

Gablenz. In Gablenz ist eine fünfjährige Schweizer Sennenhündin verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, geht die Eigentümerin davon aus, dass ihr Tier in der Nacht zu Samstag, den 3. Dezember, von einem Grundstück an der Straße Wossinka gestohlen wurde.

Die Rassehündin trägt den Namen Alvie und hat unterschiedlich farbige Augen – eines ist dunkel, das andere fast weiß. Ihre Schulterhöhe beträgt etwa 55 Zentimeter. Ihr Fell ist braun-weiß-schwarz gemustert. Die bisherige Suche nach dem Hund blieb ohne Erfolg.

Die Polizei fragt: „Wer hat die auffällige Hündin seit Samstag in der Region um Bad Muskau und Weißwasser gesehen? Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Weißwasser auch telefonisch unter 03576 2620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

