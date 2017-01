Hund als Brandstifter verdächtigt Ein Küchenbrand in Dahlen sorgte am Montag für Verwirrung unter den eingesetzten Kräften – wurde doch aus der Brandwohnung ein Kind vermisst.

Ein Küchenbrand in Dahlen sorgte am Montag für Verwirrung unter den eingesetzten Kräften – wurde doch aus der Brandwohnung ein Kind vermisst. Als gegen 8.20 Uhr das Feuer in der Küche eines Mehrfamilienhauses ausbrach, wollte die Bewohnerin sich, ihren Hund und das Kind in Sicherheit bringen. Das Kind war aber nicht zu finden – auch für die eingesetzten Feuerwehrleute nicht.

Erst als sicher war, dass niemand mehr in der Wohnung ist, wurde das Kind bei der in der Nähe wohnenden Oma wohlbehalten aufgefunden. Ähnlich kurios: In der Küche hatte zuvor niemand gekocht. Laut Polizei könnte der Hund ein Gerät eingeschaltet haben. Daraus könnte erst eine Hitzewirkung, dann der Brand resultiert sein. Zur Brandursache wird aber noch ermittelt. (SZ)

