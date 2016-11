Humpen hoch in der Wiesn Schänke Auf der Luisenstraße öffnet heute ein Biergarten. Der hat es in sich, denn er ist nicht vom Wetter abhängig.

Anne-Kirsten Boden in ihrem neuen Biergarten auf der Luisenstraße. Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Oans, zwoa, g’suffa – mit Franziskaner und Kapuziner Weizen, hellem Augustiner Bier oder dem heimischen Landskron kann ab diesem Freitag ganz stilecht im bayrischen Restaurant angestoßen werden. Dazu gibt es Weißwurst, Haxen und Bretzeln. Serviert wird in Dirndl und Lederhosen und wer möchte, kann den Charme des kleinen Biergartens genießen. Und zwar das gesamte Jahr über, denn der Biergarten befindet sich im Inneren des Restaurants. „Hier herrscht immer gutes Wetter“, erklärt Restaurantbesitzerin Anne-Kirsten Boden, „Das ist der einzige und kleinste Indoor-Biergarten in Görlitz.“

Aber gerade das ist die Besonderheit. Wer das Restaurant betritt, sieht nicht zuerst zur Theke, sondern er findet sich direkt einem Baum gegenüber. Bunte Lichterkugeln leuchten in seinen Ästen und in seinem Stamm wurde ein Herz mit dem typischen „I mog di“ eingefräst. Die Holzbank um den Baum lädt zum Verweilen ein und sechs Sitzplätze sorgen für Gemütlichkeit etwas abseits der restlichen Tische. Auf diese kreative Idee ist Restaurantbesitzerin Boden sehr stolz. Sie sagt: „Ein bayrisches Restaurant ohne Biergarten gibt es nicht. Aber draußen habe ich keine Fläche, also musste ich mir etwas einfallen lassen.“

Ein anderes Motto wäre keine Alternative gewesen. „Die Wiesn Schänke habe ich mir in den Kopf gesetzt, da musste es einfach umgesetzt werden“, sagt Anne-Kirsten Boden, „Ich wollte etwas machen, was es in Görlitz noch nicht gibt. Auch wenn es eine spontane Idee war. Ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört.“ Denn viel Zeit ist seit dem Entschluss für das eigene Restaurant nicht vergangen. Vor zwei Monaten hat sie sich erst das leerstehende Lokal angesehen, aber dann ging alles ganz schnell. „Ich wollte nicht ewig bis zur Eröffnung warten. Da hatte ich die letzten Wochen lieber etwas Stress.“ Denn die Wiesn Schänke ist nicht das einzige Lokal, das sie betreibt. Sie besitzt außerdem das Café 13 beim Waidhaus, mit dem sie sich vor zwei Jahren selbstständig machte. Damals dauerte es sogar nur drei Wochen bis zur Eröffnung. „Das Café läuft gut und ich habe Spaß an der Arbeit“, sagt sie. „Doch das eigene Restaurant war ein lang gehegter Traum von mir.“

Aber das bedeutet keineswegs das Aus für das Café, ganz im Gegenteil. Inhaberin Boden wird in Zukunft in beiden Lokalen anzutreffen sein, nämlich nacheinander. Wie das funktionieren kann, erklärt sie auch direkt, denn das klingt nach einem guten Stück Arbeit. Boden sagt: „Ich bin ein richtiges Arbeitstier. Ich arbeite jetzt tagsüber, von 10 bis 18 Uhr, im Café 13. Danach geht es für mich direkt in die Schänke, um dort weiterzumachen.“ Und wann dort Schluss ist, bleibt den Gästen überlassen. Schon der Umbau wurde auf diese Art gemeistert, denn auch da konnte immer nur am Abend gemalert und eingerichtet werden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Denn nicht nur der hauseigene, innengelegene Biergarten ist ein Blickfang, sondern an der Einrichtung ist viel Liebe zum Detail zu sehen.

„Ich bin sehr detailvernarrt, dafür ziehe ich mir sogar ein Dirndl an. Aber es muss stimmig sein“, sagt Boden. So mögen die Fliegenpilze und das Vogelhaus mit Spatzen im zweiten Baum, die Brezellampe oder die Herzenkette an der Wand für manchen Gast etwas kitschig erscheinen. Aber genau diese typischen Wiesnelemente werden aufgelockert durch die Wagenräder, Geweihe, Instrumente, den Jagdmotiven als Wandbilder und alten, mit bayrischen Fotos gefüllten Fenstern.

Die Neueröffnung mit Sektempfang ist am Freitag, um 18 Uhr. In den Tagen zuvor mussten noch einige Handgriffe erledigt werden. So wurden am Dienstag die Getränke geliefert und der Großputz veranstaltet. Einen Tag darauf, am Mittwoch, kam endlich der neue Name an die Fassade. Das war der Moment, in welchem die Aufregung in Anne-Kirsten Boden und ihrem zweiköpfigen Team langsam wuchs. Boden sagt: „Ich freue mich sehr auf die Eröffnung und hoffe, dass das Restaurant in Görlitz gut angenommen wird.“ Bisher scheint das zumindest der Fall zu sein, denn der Eröffnungsabend ist fast vollständig ausgebucht, dabei können in der Wiesn Schänke ungefähr 50 Gäste bewirtet werden. Auch für Dezember haben einige Betriebe ihre Weihnachtsfeier angemeldet. Und auch Anne-Kirsten Boden ist voller Vorfreude: „Ich freue mich darauf, ein Stück Bayern nach Görlitz zu bringen.“

