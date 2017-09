Hummel Hana fliegt wieder ein Mit einem neuem Programm ist das Bautzener Volkstheater in der Region unterwegs. Kinder von der „Witaj“-Kita „Milenka“ hat es bereits begeistert.

Hummel Hana alias Hauptdarstellerin Katharina Pöpel hat nach der Aufführung den Kindern die Programmhefte des Volkstheaters Bautzen verteilt. © Jost Schmidtchen

Hummel Hana ist wieder einmal unterwegs in den sorbischen Kindergärten und Grundschulen. Im Herbst kreist sie in der Oberlausitz herum, im kommenden Frühling in der Niederlausitz. Und so kam sie kürzlich zu den Kindern der Kita „Milenka“ in Rohne angesummt.

Die „Hummel-Hana-Reihe“ ging mit Beginn der neuen Spielzeit des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen in die dritte Runde. Nach „Hummel Hana verunglückt“ und „Hummel Hana findet einen Freund“ heißt es jetzt „Hummel Hana will helfen“. Autor aller drei Stücke ist Mirko Brankatschk, der zugleich Regie führt. Die Hummel ist in diesem Jahr eine Elevin, Katharina Pöpel aus Crostwitz.

Muttersprachlich aufgewachsen, ist sie nach ihrem Abitur seit Spielzeitbeginn am Deutsch-Sorbischen Volkstheater und möchte nach ihrer Zeit als Elevin ein Studium aufnehmen. Doch jetzt freut sie sich erst einmal, als Hummel Hana unter den Kindern weilen zu können und deshalb ist sie auch gern in der Kita in Rohne eingeflogen. Dabei war auch die stellvertretende Theaterintendantin Madlenka Scholze, die vorab den Kindern schon einmal die Mitwirkenden vorstellte. Aufgeführt wird das Ein-Personen-Stück in sorbischer Sprache mit einigen sparsam gewählten deutschen Sätzen.

Zum Inhalt: Hummel Hana will helfen, sie versteht das Wort „helfen“ aber nicht auf sorbisch und weiß daher auch nicht, was „Helfen“ bedeutet. Doch dabei kommen ihre Freunde ins Spiel, der Drache Domabor und der Pinguin Kurt. Letzterer stinkt nach Fisch, weil er andere Speisen nicht kennt. Das fanden die Rohner Witaj-Kinder natürlich lustig. Trotzdem halfen Domabor und Kurt, nachdem ihnen die Hummel vom guten Riesen berichtete, der den Bauern während einer Dürreperiode half.

Das verstanden der Drache und der Pinguin und sie erzählten Hana, dass der Riese geholfen hat. Nun wusste auch die Hummel, was „Hlfen“ auf sorbisch heißt. Die Kinder wurden in das muntere Spiel einbezogen und sogar der Hummel Hana hat das viel Spaß gemacht. Die Kleinen dankten mit Applaus und zuletzt schenkte Hana jedem Kind ein Programmheft.

