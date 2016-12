Humboldts feierten Advent Viele Ehemalige wollten sehen, was aus dem Radeberger Gymnasium geworden ist. Sie staunten.

In der Aula ging es sehr musikalisch zu. © Bernd Goldammer

Den ganzen Freitagnachmittag wurde auf dem Radeberger Freudenberg Advent gefeiert. International, wie es dem Selbstverständnis des Radeberger Humboldt-Gymnasiums entspricht. Internationalität gehört aber auch zum Radeberger Lebensgefühl. Schon deshalb war der Andrang schon am frühen Nachmittag groß. In Gängen auf Treppen und in Klassenzimmern wuselte es. Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder, ganze Familien waren unterwegs. Das Humboldt Gymnasium ist eben auch Teil des gewachsenen Heimatgefühls. Viele Ehemalige wollten sehen, was aus ihrem Gymnasium geworden ist. Andere kamen, um sich über das aktuelle Klima an der Schule zu informieren. Für alle gab es viel zu entdecken. Im Großen wie im Kleinen. Im Zimmer 2 zum Beispiel wurde die Frage „Weihnachten mal wie in Spanien erleben?“ zum Motto. Das konnten die Besucher sogar schmecken. Alfajores zum Beispiel. Das ist ein Mürbeteig- Gebäck, das es schon zu maurisch-spanischen Zeiten gegeben haben soll. Viele Menschen sehen es heute als typisches Produkt im südlichen Lateinamerika. Hier am Humboldt-Gymnasium steht jeder Alfajor irgendwie auch für geschickte Wissensvermittlung. Von Geschichte, Geografie und Wirtschaftsentwicklung können Interessierte ganz nebenbei erfahren.

Weihnachtsgeschichte inszeniert

Die wichtigsten künstlerischen Erlebnisse des Tages spielten sich allerdings in der altehrwürdigen Aula des Gymnasiums ab. Schon am Nachmittag gab es hier die viel beachtete Aufführung der Theater AG. Leiterin Jenny Raabe hat die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens inszeniert, Texte geschrieben und auch Regie geführt. Dickens Buch ist Weltliteratur. Es enthält stark sozialkritische Töne, mit denen er die Missstände im England des 19. Jahrhunderts anprangern wollte. Diese Geistergeschichte erzählt von der Wandlung eines stadtbekannten Londoner Geizhalses. Im Traum erscheint ihm sein verstorbener Geschäftspartner. Dieser ermahnt den geldversessenen Kaufmann, sein Leben zu ändern. Andernfalls würde er ein „Getriebener der Ewigkeit“. Gespielt wurde das Theaterstück von Schülern der Klassen fünf bis sieben. Und die Inszenierung hat sich schnell im Schulhaus herumgesprochen. Weil sie den Beteiligten sehr gut gelungen war.

Gelungene Aufführung

Begeisterung für Musik, Literatur und bildende Kunst zu wecken und zu erhalten gehören zum fühlbaren Reichtum des Gymnasiums. Das kann man an Wänden im Schulgebäude sehen. Sogar ein Kunstkalender, bestehend aus bedeutsamen Schülerarbeiten, wurde Freitagabend angeboten. Oft war auf den Fluren und Gängen unterschiedliche Weihnachtsmusik zu hören. Diese Schule unterhält seit vielen Jahren eine großartige Big Band. Sie hat auch 2016 viele Feste und Feiern bereichert. Für Freitagabend hatte die SZ ein ganz besonderes Weihnachtskonzert angekündigt. Das brachte viele Musikfreunde auf die Beine. Als sich die Aula-Türen ein zweites Mal öffneten, füllte sich der Saal mit beeindruckender Geschwindigkeit. Rasch waren die Platzreihen voll. Aus den Klassenzimmern wurden später noch Stühle und Bänke herbeigeholt, um allen Besuchern Platz zu bieten. Alle wollten die internationalen Weihnachtslieder des Chores und die der Big-Band des Gymnasiums hören. Im Mittelpunkt des Interesses stand die Jazz-Messe des Musiklehrers Thomas Rentsch. Kurzum: Es wurde mehr als eine grandiose Aufführung. Radeberg feierte dieses Weihnachtkonzert mit langanhaltendem Beifall und hörbarem Jubel...

