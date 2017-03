Humboldtbaude wartet auf einen Wirt Der Gewerbeverein Oberland kümmert sich um das Schlechteberg-Haus in Ebersbach. Dafür braucht er Hilfe – und für noch mehr.

Michael Penter, Andreas Häntsch, Holger Penter, Matthias Richter, Elke Rätze und Simone Bubenik (v.l.) engagieren sich im Vorstand des Gewerbevereins Oberland. Sie hoffen darauf, dass sich in den nächsten Jahren ein Gastronom für die Humboldtbaude findet. © Bernd Gärtner

Das zaubert den Mitgliedern des Gewerbevereins ein Lächeln ins Gesicht: Die nächste Kulturveranstaltung, die der Verein organisiert, ist fast ausgebucht. Am 18. März findet ein Baudenabend mit Kabarett in der Humboldtbaude auf dem Schlechteberg statt. „Wir wollen, dass dieses Gebäude nicht in Vergessenheit gerät“, betont Optikermeister Andreas Häntsch. Er arbeitet im Vereinsvorstand mit.

Vor allem die Ebersbacher aus dem Verein sind sehr traurig, dass die Gaststätte in der Humboldtbaude geschlossen und der Aussichtsturm gesperrt sind. Den Spielplatz gibt es nicht mehr . „Deshalb sind wir an die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf herangetreten und hatten um eine zunächst einmalige Genehmigung für eine Veranstaltung in der Baude gebeten“, erzählt Holger Penter. Er ist ebenfalls Mitglied im Vorstand. Daraus habe sich die Idee entwickelt, auf dem Schlechteberg öfter etwas zu veranstalten.

Bei der Stadt hörte man das gern. So kam es zum Nutzungsvertrag zwischen dem Gewerbeverein und der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Der Verein und die Stadt haben daraufhin einige verbessernde Maßnahmen in der Humboldtbaude ausgeführt: Bei Veranstaltungen gibt es eine Außenbeleuchtung. Es wird regelmäßig gelüftet. Die Küche der Gaststätte wurde gründlich geputzt und gemalert. „Wir wollen dort nicht viel kochen“, betont der Vereinsvorsitzende Michael Penter, aber wenn es bei Veranstaltungen ein Catering gibt, müssen dessen Mitarbeiter ordentliche Bedingungen vorfinden, ergänzt er.

Der Vereinsvorstand hat die leise Hoffnung, dass es sich durch die Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus herumspricht, dass es auf dem Schlechteberg eine Gaststätte gibt, die auf einen Wirt wartet. Mit dem Umzug des Heimatmuseums in den Stadtteil Oberland könnten Bedingungen geschaffen werden, die die gesamte Humboldtbaude für einen Investor attraktiv macht. Bis es soweit ist, wollen die Gewerbetreibenden regelmäßig auf den Schlechteberg einladen. Für den 1. April ist ein Frühlingsfest geplant. „Die Veranstaltungen in der Baude sind für alle offen“, unterstreicht der Vorsitzende.

Größtes Vorhaben auch in diesem Jahr wird der Feuerzauber im November sein. Dabei verwandelt sich die Hauptstraße in Neugersdorf im romantischen Feuerschein in eine Kultur- und Shoppingmeile. Dies sei keine Erfindung des Vereins, betont Holger Penter. Anke Kothe und ihre Mutter hätten die Idee gehabt. Anke Kothe und Bernd Gnauck, beide sind Vereinsmitglied, haben die organisatorischen Fäden in der Hand. Der Verein schafft den Rahmen für diese Veranstaltung und kümmert sich unter anderem um Straßensperrung, Müllabfuhr, Sicherheitsdienst und Rettungskräfte. Die Hauptakteure sind die Gewerbetreibenden selbst. Jeder, der mitmacht, tue das auf eigene Kosten und verwirkliche seine eigenen Kultur- und Geschäftsideen, sagt Holger Penter. Andreas Häntsch ergänzt, dass der Verein für weitere Kulturangebote zum Feuerzauber ein offenes Ohr habe.

Bei den vereinsinternen Veranstaltungen wie Bowling, Wandertag und Ausfahrten festigen die Gewerbetreibenden den Zusammenhalt im Verein und nutzen die Treffen auch für den Erfahrungsaustausch, ungestört von der täglichen Arbeit.

Diesen Erfahrungsaustausch schätzt auch der neue Vorsitzende des Gewerbevereins: Installateurmeister Michael Penter aus Neugersdorf führt ihn seit November des Vorjahres. „Unsere Satzung sieht aller vier Jahre eine Wahl des Vorstandes vor“, erläutert Penter. Er übernahm das „Amt“ von Wolfgang Liebscher. „Wir haben alle eine Firma und dementsprechend viel zu tun“, sagt er, da sei es schon passend, wenn der Vereinsvorsitz auch einmal wechselt.

Gegründet wurde der Gewerbeverein 1992 in Ebersbach. Er hat 60 Mitglieder. 2002 hat der Verein sich umbenannt und trägt seither das Oberland in seinem Namen. „Wir wollen somit ausdrücken, dass wir offen sind für Unternehmer aus dem ganzen Oberland“, bekundet der Vorsitzende. Nicht nur er sähe es gerne, wenn noch mehr Mitglieder aus dem Oberland im Verein mitwirken würden. Dann könnten weitere Gewerbetreibende von den Vorhaben des Vereins profitieren.

Das sind zum Beispiel auch Fort- und Weiterbildungen. „Jedes Jahr ist ein anderes Thema dran“, erklärt Penter. Es sei zwar schwierig, ein für alle interessierendes Thema zu finden, aber die gebe es dennoch. In diesem Jahr beispielsweise wurde ein Dozent gefunden, der über Vererben und Patienteninformationen referiert.

