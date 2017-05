Humboldt-Center wirbt um Innenstadthändler Der Verwalter des Einkaufszentrums an der Hochwaldstraße in Zittau hat E-Mails verschickt und bietet freie Flächen an.

Rewe ist Teil des Humboldt-Centers. © Matthias Weber

Die IC Immobilien Service GmbH aus München wirbt in diesen Tagen aktiv um Innenstadthändler. IC verwaltet das Humboldt-Center in der Hochwaldstraße. Einzelhändler der Innenstadt erhielten eine E-Mail von der Gesellschaft. In der Mail bieten die Münchner freie Flächen zwischen 60 und 168 Quadratmeter im Rewe-Center an. „Die freie Fläche könnte sich doch für Ihre Zwecke eignen“, schreibt IC und preist das modernisierte Center als einen attraktiven Standort an, der vom Einkaufstourismus aus Tschechien profitiere.

Ein Artikel aus der „Immobilien Zeitung“ vom Dezember, der als Anhang beigefügt ist, titelt: „Ein Rewe-Markt als Nabel der Einkaufswelt“. Im Text erfährt der Händler, dass „die Stadt ein Auge zudrückte“, weil sie innerhalb der Fläche von Rewe in beschränktem Rahmen Angebote, die eigentlich auf der Zittauer Liste stehen, erlaubte. „Wenigstens wissen wir jetzt, warum der Umsatz seit Dezember rückläufig ist“, kommentierte ein Händler, der nicht genannt werden möchte, die E-Mail und bezeichnete, die Bemühungen um die Belebung des Marktes in dem Zusammenhang als Luftnummer. (mh)

