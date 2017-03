Hultsch-Pantoffeln für Görliwood Ein Neukircher Familienunternehmen agiert erfolgreich am Markt. Auch weil es Besonderes bietet.

Kathrin und Heiko Beck zeigen hier einen Klassiker aus ihrer Werkstatt: Holzpantoffeln, die heute vor allem Trachten- und andere Vereine, aber auch Museen und Filmemacher nachfragen. Das Foto entstand in ihrem kleinen Geschäft. Ein Wohnzimmer wurde dafür umgebaut. © Steffen Unger

Kathrin und Heiko Beck hüten eine DVD wie einen besonderen Schatz. Darauf befindet sich der Film „Die Vermessung der Welt“ nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann. Der vielbeachtete deutsch-österreichische Kinofilm in 3 D erzählt die Geschichte von zwei weltberühmten Männern, die sich aufmachen, die Welt zu entdecken. Doch ihre Methoden könnten unterschiedlicher kaum sein. Der Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt reist in ferne Länder, um die Welt zu vermessen. Der Mathematiker Carl Friedrich Gauß bleibt zu Hause, um sie zu berechnen. Gedreht wurde der Film unter anderem in Görlitz, und die beiden Neukircher Kathrin und Heiko Beck steuerten ein nicht ganz unwesentliches Requisit bei: rund 20 Paar Holzpantinen aus ihrer Werkstatt, wie sie früher auf fast jedem Bauernhof, aber auch in vielen Steinbrüchen getragen wurden.

Die Leute vom Film um Regisseur Detlev Buck recherchierten im Internet nach Holzpantoffeln – und wurden in Neukirch fündig. Gut zwei Wochen, erinnert sich das Ehepaar, hatten sie Zeit, die Schuhe herzustellen. Für sie kein außergewöhnlicher Auftrag. Und trotzdem freut man sich, wenn man es im Film beim Laufen klappern hört, sagen die beiden Neukircher.

Ein Pantoffel für die Wand

Es gibt kaum noch einen Betrieb in Deutschland, der Holzpantoffeln herstellt. Das Familienunternehmen Hultsch pflegt diese Tradition. Vor allem für Trachtenvereine, historische Festumzüge und Museen werden die Schuhe hergestellt. Echte Handarbeit, betont Firmeninhaberin Kathrin Beck. Die dicken Sohlen bestehen aus Erlenholz. Es ist fest genug, um darauf gut laufen zu können. Und es ist zugleich weich genug, um früher die Nägel, jetzt die Metallkrampen hineintreiben zu können. Angefertigt werden die Holzsohlen von einem Tischler aus der Region. Alles andere ist Sache des kleinen Neukircher Betriebes. Kathrin Beck und ihr Mann schneiden das Oberleder zu, nähen das Futter an, spannen alles über den Leisten und fertigen so einen Holzpantoffel an. Schließlich kommt noch ein Riemchen quer über den Schuh, damit er stabil ist. Produziert werden diese Pantoffeln in den Größen 37 bis 46.

Sie sind nicht das einzige Produkt des Familienbetriebes. Ein Klassiker ist neben den Holzpantinen auch der große Pantoffel für die Wand mit vier Gäste-Pantoffeln. Hinzu kommen klassische, stoffbezogene Hauspantoffeln in den Größen 24 bis 46 mit Brand-, Gummi- und Einlegesohle sowie gepolsterter Ferse. Im Unterschied dazu bestehen die meisten handelsüblichen Hausschuhe heute nur noch aus zweilagigen Sohlen. Verkauft werden „Hultsch-Hausschuhe“ für 8,50 bis 10 Euro das Paar. Allerdings gibt es sie nur im Direktverkauf.

In vierter Generation

Montags wird in der Werkstatt an der Alten Straße in Neukirch produziert. Die anderen Wochentage sind Kathrin und Heiko Beck auf Märkten unterwegs, um die eigene Ware und zugekaufte Schuhe an die Kunden zu bringen. Sie fahren auf Wochenmärkte, etwa nach Neustadt, Pulsnitz, Kamenz und Dresden, sind aber auch das ganze Jahr über auf speziellen Märkten präsent, natürlich auch beim Töpferfest im Heimatort. Über ihren Webshop verkaufen sie darüber hinaus deutschlandweit. In ihrem Haus in Neukirch bauten sie vor einigen Jahren ein Wohnzimmer zum Schuhgeschäft um. Mit hellen Wänden, gutem Licht, modernen Regalen. Wandborden und Spiegeln. Geöffnet ist der Laden, sobald sie von den Märkten zurück sind.

Kathrin Beck und ihr Mann Heiko arbeiten ohne Angestellte. Das Geschäft trägt sich. Auch, weil sie mehr arbeiten als acht Stunden am Tag. Beide sind Seiteneinsteiger. Kathrin Beck, jetzt 48 Jahre, arbeitete einst im Maschinenbau. Ihr Mann, 53, war Kfz-Schlosser. Über ihre Eltern bzw. Schwiegereltern kamen sie in den Familienbetrieb. Kathrin Beck führt ihn in vierter Generation. Sie übernahmen das Unternehmen 1996 von ihrem Vater Erwin Hultsch. Gegründet wurde die Familientradition 1929 von ihrem Urgroßvater Ludwig Schotte. Der hatte seinerzeit den großen Bedarf an robusten Schuhen für den Alltag erkannt und sich auf die Herstellung von Holzschuhen und Holzpantoffeln spezialisiert. Heute pflegen Kathrin und Heiko Beck die Tradition nicht nur in ihrer Werkstatt. Sie zeigen ihr Handwerk auch auf historischen und Handwerkermärkten.

Neukirch, Alte Straße 26; Verkauf montags bis donnerstags 16.30 bis 18.30 Uhr sowie nach Vereinbarung,

035951 30744

www.hultsch-schuhe.de

