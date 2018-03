Hufewiesen werden zum Naherholungsgebiet Jahrelang ist die Fläche abgesperrt. Der Eigentümer wollte Häuser, Anwohner einen Park. Nun gibt es einen Kompromiss.

Bis 2012 konnten die Trachauer die Hufewiesen am alten Dorfkern als Naherholungsgebiet mit Streuobstwiesen und Ponyreiten nutzen. Dann wurde die Fläche verkauft und durch einen Zaun abgesperrt. Der soll bald eingerissen werden. © Christian Juppe

Zutritt verboten: Seit Jahren durften die Dresdner Trachaus größte Grünfläche, die Hufewiesen, nicht betreten. Der private Eigentümer, die Berliner Immobilienfirma Adler Real Estate, grenzte das Grundstück ab, öffnete es nur zum traditionellen Trachenfest des Vereins Hufewiesen Trachau. Deren Vorsitzende Anja Osiander sprach am Donnerstag von einem historischen Tag. Es ist der Tag, an dem verkündet wird: Ein Kompromiss wurde gefunden. Und noch wichtiger: Der Zaun kommt weg.

Der Großteil des rund 13 Hektar großen Areals zwischen Dorfkern Alttrachau und Bahntrasse soll zur öffentlichen Grünfläche werden. Der Eigentümer will die entsprechende Fläche in den Besitz der Stadt übergeben. Ob per Pachtvertrag oder Verkauf, ist noch unklar. Ebenso vage sind die Ideen für die Gestaltung der Hufewiesen. Ob sie zu einem Park umgebaut werden oder möglichst naturnah bleiben, sei noch offen, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). An dieser Entscheidung sollen sich auch die Bürger beteiligen. Eine erste Chance bekommen sie am 24. März. Dann lädt der Hufewiesen-Verein zu einer ersten Versammlung.

Doch ein Kompromiss wäre kein Kompromiss, wenn nicht beide Seiten zufrieden sind. Deswegen muss der Eigentümer nicht komplett auf eine Bebauung verzichten. Im östlichen Teil an der Gaußstraße sind Mietwohnungen – 25 Prozent davon zu sozial verträglichen Mieten – und Gewerbeflächen geplant. Das Berliner Immobilienunternehmen Adler Real Estate will dort etwa 1,6 Hektar mit Apartments sowie 0,8 Hektar mit nicht-störendem Gewerbe wie Ateliers bebauen. Wie viele Gebäude und Wohnungen so entstehen können, sei noch unklar. Der Dresdner Architekt Peter Kulka soll nun die Entwürfe anfertigen. „Es ist ein großer Schritt getan. Doch jetzt wartet noch viel Arbeit auf uns“, sagt Thomas Bergander von der Taurecon Real Estate Consulting GmbH, die mit der Projektplanung beauftragt wurde. Er wurde vor eineinhalb Jahren vom Eigentümer ins Boot geholt, um den Konflikt, der damals noch unlösbar schien, beizulegen.

Adler Real Estate hatte die Fläche 2011 gekauft. Schon damals war klar, dass die Aussichten auf eine Wohnbebauung nicht rosig sind. Denn das Areal gehört zum nicht-bebaubaren Außengelände. Außerdem liegt es in der Einflugschneise des Flughafens. Deshalb seien eigentlich maximal – und nur in Ausnahmefällen – 1,6 Hektar Bebauung zulässig. Natur- und Hochwasserschutz schränken zusätzlich ein. Dennoch wollte das Berliner Immobilienunternehmen 70 Millionen Euro investieren und 160 Wohnungen sowie eine Kita bauen. Der Widerstand der Anwohner war von Anfang an da. Der Verein Hufewiesen Trachau gründete sich und kämpfte jahrelang für eine öffentliche Grünfläche. Im vergangenen Jahr wurden die Mitglieder vom Stadtrat erhört.

Rot-Grün-Rot stimmte dafür, den Bau von Wohnhäusern nicht weiter zu verfolgen. Sie wünschten sich einen Bebauungsplan, der das ganze Areal zur Grünfläche und wieder öffentlich zugänglich macht. Darüber sollten die Gremien eigentlich bereits entscheiden. Doch weil man die Verhandlungen mit dem Eigentümer nicht gefährden wollte, wurde die entsprechende Vorlage zurückgehalten. In der Bauausschuss-Sitzung am Mittwochabend sprachen sich die Mitglieder dann für die Kompromissvariante mit 1,6 Hektar Wohn- und 0,8 Hektar Gewerbe-Bau aus. Nun muss der Pieschener Ortsbeirat eine Empfehlung abgeben. Dann kann der Bauausschuss die Aufstellung endgültig beschließen.

Wie lange es dauert, bis Gebäude stehen und vor allem, bis die Trachauer die Hufewiesen wieder betreten dürfen, kann daher noch niemand sagen. „Ich hoffe, dass ich dort in fünf Jahren mit Herrn Schmidt-Lamontain ein Glas Rotwein trinke“, sagt Bergander und lacht. Trotz einem Berg Arbeit, der noch wartet, sind sich Stadträte, Baubürgermeister, Vereinsvorsitzende und Investoren einig, dass sie einen „genialen Kompromiss“ gefunden haben. Und bis zum historischen Tag, an dem der Zaun fällt, bleibt noch das Trachenfest.

Die Bürgerversammlung zu den Hufewiesen findet am 24. März von 15 bis 18 Uhr im Goldenen Lamm auf der Leipziger Straße 220 statt.

