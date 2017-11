Hufewiesen sollen zum Park werden

Dir Hufewiesen in Trachau. © Andre Wirsig

Grüne Oasen müssen Großstädter meist lange suchen – auch im Ortsamtsbereich Pieschen. Während vielerorts die letzten Flächen zugebaut werden, gibt es für die Hufewiesen in Trachau andere Pläne. Die Stadtverwaltung hat nun eine Vorlage erstellt, nach welcher das Areal zwischen Gauß- und Leipziger Straße zur öffentlichen Grünfläche werden soll. Der Bauausschuss soll sein Okay zum entsprechenden Bebauungsplan geben. Vorher wird die Vorlage am Dienstagabend im Ortsbeirat Pieschen besprochen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus auf der Bürgerstraße.

Eigentlich wollte der Eigentümer der Fläche dort über 600 Wohnungen bauen. Einen entsprechenden Beschluss hat es bereits gegeben. Allerdings wurde dieser im Mai dieses Jahres wieder vom Stadtrat aufgehoben. Die Politiker hatten unter anderem Bedenken wegen des Hochwasser- und des Naturschutzes. Ein Verein setzt sich bereits seit Jahren dafür ein, dass das Areal wieder frei zugänglich wird. Der Eigentümer hat es abgesperrt. (SZ/sh)

zur Startseite