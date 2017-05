Hüttertal war Besuchermagnet am Himmelfahrtstag Es war ein traumhafter Feiertag in Radeberg. Der brachte schöne Stunden mit vielen alten Freunden.

Bierkutscher Ernst führte eine Reisegruppe aus Waren durch die Stadt.

Radeberger ist nicht nur ein deutscher Exportschlager. Das Bier von hier lockt alljährlich auch Tausende Interessenten an. Viele Ausflügler nutzten das mit Brückentag verlängerte Wochenende zu einem Aufenthalt in der Bierstadt. Hier trafen sich auch zahlreiche Himmelfahrts- Teams. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad brachen sie auf. Erste Station ist die Hüttertalbaude.

Der Wirt Manfred Buttke hat einen klaren Blick für den Durst seiner Gäste. Himmelfahrt ist ein guter Tag für ihn. Viele pausieren nur kurz. Dann geht es weiter. Zu Fuß, im Rund um den Teich und dann zur Großen Röder. „Natur genießen und dabei Zeit für Freunde haben. Reden und Zuhören, das sind die geistigen Genüsse des Tages. Alfons Saupe, der Vorsitzende des Radeberger Hüttertal-Vereins, ist zum selben Zeitpunkt am Karpfenteich vor der Hüttertalbaude unterwegs. Grund: Zwei gut gewachsene Bäume sind von der Böschung abgestürzt und liegen jetzt im Teich. Es werden kurze Verhandlungen geführt. Zwei Radeberger stehen auf dem Tisch. Zwei Flaschen werden angestoßen.

Die Bäume werden demnächst geborgen. Unkompliziert. Das Hüttertal gehört zum Naturell der Bierstadt. Daran erfreuen sich nicht nur ihre Einwohner. Sie sind auch da, wenn sie gebraucht werden. Für weit gereiste Gäste ist Bierkutscher Ernst das freundliche Radeberger Gesicht. Zu diesem Zeitpunkt ist er mit einer Besuchergruppe aus Waren (Müritz) unterwegs. Gerade hat er mit unnachahmlichem Charme die Bedeutung der Postmeilensäule für Radeberg erklärt. Jetzt führt er die Reisegruppe zum Schloss Klippenstein. Dass bei diesem Herrentagsrundgang die Damen den Hut aufbehalten haben, ist nicht zu übersehen. Auf dem Weg zum Schloss steigt der Stimmungspegel erheblich an. Dem besonderen Humor des Bierkutschers kann niemand widerstehen.

Ganz in Familie oder im Freundeskreis wird Kaffee aus Thermoskannen getrunken. Dazu gibt es selbst gebackene Bäbe und die Geschichten des Radeberger Trappers Max Hintsche. Der weltberühmte Tierkörper-Präparator war viele Jahre in Kanada besser bekannt als in Sachsen. Renate und Klaus Schönfuß brachten die Erinnerung an ihn zurück. Alfons Saupe und seine Freunde sorgten für Erinnerungspunkte im Hüttertal.

