Hüttenteich lädt zum Schlittschuhlaufen ein

Das Team vom Naturbad Hüttenteich bereitet auf dem Teich eine kleine Natureisbahn vor. Diese soll am Wochenende freigegeben werden. Geschäftsführer Uwe Knöfel öffnet bei entsprechender Witterung am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 15 Uhr einen kleinen Imbiss an der Eisfläche. Sollte das Wetter mitspielen, werde er das Angebot auch in der nächsten Woche aufrechterhalten. Dann haben die Berliner und Brandenburger Winterferien. Viele verbringen diese im Osterzgebirge.

Knöfel rät jedem, seine Schlittschuhe selbst mitzubringen. Die Benutzung der etwa 10 mal 20 Meter großen Eisfläche ist kostenfrei, ergänzt Knöfel. (SZ/mb)

www.huettenteich.de

