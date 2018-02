Hüttengaudi beim Faschingsumzug „Schirgiswalde außer Rand und Band – Hüttengaudi im Oberland“ lautet das Motto der laufenden Karnevalssaison in Schirgiswalde. Den Umzug sahen bei trockenem Wetter an die 10 000 Zuschauer aus nah und fern.

Tolle Stimmung beim Faschingsumzug in Schirgiswalde 2018. © Uwe Soeder

Schirgiswalde. Wenn der Schirgiswalder Faschingsclub zum traditionellen Umzug ruft, kommen die befreundeten Clubs aus der Region gerne zu Besuch. 17 waren es in diesem Jahr, die mit ihren Funkenmariechen und zumeist mit einem eigenen Fahrzeug oder Umzugsbild zum Gelingen des Mega-Ereignisses in der Oberlandstadt beitrugen. Andreas Thomas und Heiko Harig, die Moderatoren des Umzuges, konnten aber sogar Neulinge begrüßen. Mit einer Mini-Delegation, bestehend aus zwei Personen, war der Faschingsclub aus Stadt Wehlen angereist und sogar ein Berliner mischte sich unter die Oberlausitzer Karnevalisten. Wie eine Umfrage unter den Besuchern ergab, kamen zwar die meisten aus der Oberlausitz. Doch auch Besucher aus Frankfurt am Main und aus Bayern ließen sich das Ereignis nicht entgehen.

Und auch Ministerpräsident Michael Kretschmar (CDU) war aus der Landeshauptstadt angereist, um mit den Schirgiswaldern zu feiern. Da er – im Gegensatz zu den hiesigen Kommunalpolitikern – ganz ohne Verkleidung und Narrenkappe gekommen war, bekam er vom Bischofswerdaer Hartmut Schaar, Mitglied im Landesverband Sächsischer Karnevalisten einen Karnevalsorden umgehängt. Das feierfreudige Publikum hatte sich farbenfroh kostümiert. Vor allem die kleinen Gäste freuten sich über die Süßigkeiten, die von den Umzugswagen auf sie niederprasselten.

Die 44 Bilder waren mit viel Liebe und Ideenreichtum von den Schirgiswaldern gestaltet worden. Auf die Schippe genommen wurden unter anderem der Dieselskandal, die Bürgermeisterwahl, die demnächst in Schirgiswalde ansteht, sowie die Groko, der Online-Handel und das Fernsehen. Auch Hartmut Schaar kritisierte den MDR, der seiner Ansicht nach den Karneval zu kurz kommen lässt.

zur Startseite