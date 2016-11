Hürden für Wohngebiet in der Albertstadt

An der Ecke Stauffenberg-/Marienallee sind 700 Appartements geplant. Der Neustädter Ortsbeirat hatte die Entscheidung über die Pläne allerdings vertagt. Denn in der näheren Umgebung befinden sich Schulen und Kitas, die mehr Freiflächen brauchen – dies soll in dem Gebiet beachtet werden. Ortsbeirat Oliver Mehl (Grüne) hatte den Entwurf einer gemeinsamen Pressemitteilung von Grünen, SPD und Linken herausgegeben, in der dies gefordert wurde. SPD und Linke distanzieren sich aber von dieser Aussage. Man habe der Vertagung nur zugestimmt, weil die Stadt nicht ausreichend mit den Betroffenen gesprochen habe, sagt SPD-Ortsbeirat Christoph Meyer. (SZ/sag)

