Hündin entlaufen In Gersdorf ist das Tier einer Familie verschwunden. Jetzt sucht sie nach ihm.

Die Hündin Eva ist verschwunden. © privat

Lange hatte Familie Pluntke aus Gersdorf keine Freude an ihrer neuen Mitbewohnerin. Die gerade aus dem Tierheim gekommene Hündin Eva nutzte am Sonntagabend einen winzigen Spalt im Gartenzaun, um wegzulaufen. Eva trägt ein lila Halsband mit Tasso-Marke - ist also bei der Tierschutzorganisation Tasso registriert. Sie ist freundlich zu Menschen, wirkt aber auch etwas vorsichtig oder ängstlich. Wer über den Verbleib der Hündin Auskunft geben kann, wird gebeten, sich bei der Pflegestelle der Tierhilfe Niederschlesien (Telefon: 035828 71726) oder bei Familie Pluntke (Telefon: 03578703656) zu melden. (szo)

