Hündin Caro kommt in Pflege Eine Verletzung ist inoperabel. Die Hündin aus dem Pirnaer Tierheim kann nicht vermittelt werden, kommt aber trotzdem in gute Hände.

Die scheue Hündin Caro kann nicht operiert werden. © Daniel Schäfer

Pirna. Die Hündin Caro aus dem Tierheim Krietzschwitz hat wenig Glück. Der Veterinär stellte jetzt bei einer erneuten Untersuchung fest, dass die Verletzung im Afterbereich nicht operabel ist. Deshalb verliert Caro Kot. Sie ist nicht vermittelbar. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Hündin eingeschläfert wird, betont Regina Walther vom Tierschutzverein Pirna und Umgebung. Eine gute Freundin des Vereins nimmt das Tier dauerhaft zur Pflege auf.

Der Mischling stammt aus Rumänien. Das dortige Tierheim konnte Caro nicht vermitteln, sodass sie zur Tötung vorgesehen war. Rettung kam in letzter Minute. Über einen Tierschutzverein wurde die Hündin nach Deutschland gebracht und gelangte so ins Pirnaer Tierheim. „Ungefähr zweimal im Jahr nehmen wir solche Tiere auf, um sie vor dem Tod zu retten“, erklärt Meika Jehn, Chefin des Tierheims in Krietzschwitz (SZ berichtete).

