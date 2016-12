Hündin Bambi wird vermisst Schon seit Ende November ist das Tier verschwunden. Zuletzt wurde es in der Massenei gesehen.

Bambi ist fünf Jahre alt, dreifarbig und ca. 46 cm groß. © privat

Ihre Hündin Bambi sucht Tierfreundin Erika Götz. Seit Sonnabend, dem 26. November, wird die Deutsche Bracke schon vermisst. Zuletzt gesehen wurde Bambi an jenem 26. November in der Massenei bei Großröhrsdorf. „Leider waren die bisherigen Suchaktionen erfolglos“, so Erika Götz. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass die Hündin sehr weit gelaufen ist und eventuell von Spaziergängern oder Reisenden mitgenommen wurde, vermutet sie. Bambi ist fremden Menschen gegenüber sehr zutraulich.

Erika Götz: „Wenn Sie die Hündin gesehen haben oder Näheres über ihren Verbleib wissen, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich mit uns unter folgender Telefonnummer 0174/2441271 in Verbindung setzen würden.“ (szo)

